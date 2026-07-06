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Искусство

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Арт-таймлапс лета: филиал Третьяковки в Самаре запускает масштабный художественный проект «Лето в октябре»

Раскрываем в себе внутреннего арт-повара на «Летней кухне» филиала Третьяковской галереи в Самаре: уже с 7 июля каждый сможет принять участие в новом масштабном художественном проекте «Лето в октябре»: учимся входить в состояние арт-потока и раскрываем свое ощущение лета в личных проектах под руководством опытных кураторов, выбираем то, что откликается больше всего, а после — ищем свою работу на выставке!

Иван Ключников

куратор проекта, художник

Это новый проект, с которым мы полноценно включаем мастерскую «Летняя кухня» и пространство двора в филиале Третьяковской галереи в Самаре! Наша абонементная программа создана как для взрослых, так и для семейного формата и объединяет самые разные художественные практики: от работы с деревом и графикой до классической живописи и искусства перформанса. 

Главная интрига: по итогам работы в мастерской участники смогут создать собственные арт-объекты, поработать плечом к плечу с профессиональной музейной командой, принять участие в коллективной выставке и — что важно! — увидеть свое имя на экспликациях в залах Государственной Третьяковской галереи.

Текст: Елизавета Гончарова 
Фото: Архивы пресс-служб 

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