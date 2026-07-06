Арт-таймлапс лета: филиал Третьяковки в Самаре запускает масштабный художественный проект «Лето в октябре»

куратор проекта, художник

Это новый проект, с которым мы полноценно включаем мастерскую «Летняя кухня» и пространство двора в филиале Третьяковской галереи в Самаре! Наша абонементная программа создана как для взрослых, так и для семейного формата и объединяет самые разные художественные практики: от работы с деревом и графикой до классической живописи и искусства перформанса.

Главная интрига: по итогам работы в мастерской участники смогут создать собственные арт-объекты, поработать плечом к плечу с профессиональной музейной командой, принять участие в коллективной выставке и — что важно! — увидеть свое имя на экспликациях в залах Государственной Третьяковской галереи.