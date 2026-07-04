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Арт Абстрактов: «Продается даже воздух! Если захотеть, на аукционы можно выставлять вырезанные бетонные стены со стрит-артом, можно продавать элитное жилье с рисунками на стенах в апартаментах — такие кейсы есть в истории»

Он знает, как превратить творческую авантюру в прецедент, открыть галерею без крыши и сделать ее мегасобытием в мире уличного искусства. Его «Окраина» в этом году празднует пятилетие, и цифры говорят сами за себя: 100 художников, 13 городов и более 120 работ. Но важнее другое — художник, основатель проекта «Аксометрия ЛАБ» и исследователь Антон Валиев (он же Арт Абстрактов!) поменял саму оптику, через которую город смотрит на собственную периферию. И пока его проект пересобирает ландшафт самарской «стошки», сам он выставляется в Европе — это и делает его неожиданным героем местной арт-сцены.

«Искусство — это сны наяву: художник, как никто другой, любит жизнь и продолжает заниматься творчеством, чтобы его сны увидели все»

В одном из интервью Собака.ru упоминается, что ты родился в Куйбышеве и считаешь, что появился в одной стране, а живешь в другой. Что поменялось в Самаре за эти годы, а что осталось неизменным?

Волжский вайб и гедонизм неизменны — я многое повидал в путешествиях по миру и с каждой поездкой все больше влюбляюсь в нашу природу, горжусь родными местами — волжанин внутри меня будет жить всегда.

Ты закончил Самарский университет путей сообщения. Как вышло, что инженерное образование стало фундаментом для уличного художника?

Да, я получил и среднее, и высшее техническое образование, но карьеру в железнодорожных структурах строить не стал, потому что с детства любил рисовать — мне хотелось проявляться творчески. И все же инженерия оставила на мне свой отпечаток — применяю полученные навыки в работе и всячески экспериментирую.

Галерея «Окраина» открылась 30 сентября 2023 года — это три зала на 116-м километре, в промзоне. Почему именно там? Что такого есть на окраине, чего нет в центре?

Проект галереи уличного искусства «Окраина» начал свой путь еще в 2021 году и первые два года вел деятельность под грифом секретности — даже жители соседних домов были не в курсе происходящего. За это время здесь сформировалось два зала, а к торжественному открытию и запуску в 2023 году посетителям было представлено уже три.

В этом году галерея отмечает свой первый юбилей — пять лет (и пять залов!). В общей экспозиции расположено более 120 стрит-арт-произведений от 100 авторов, как из Самары и области, так и из других регионов страны. Масштабы «Окраины» продолжают расти и поглощать гаражные массивы «стошки» один за другим, формируясь в единое творческое пространство, которое не имеет аналогов в нашей стране. Я вырос на «стошке» и считаю важным развивать культурное наследие своего района.

Как дальше будет развиваться галерея «Окраина»? Планируешь ли ты открытие новых залов?

Безусловно! Шестой и седьмой залы еще никем не покорены — я продолжаю искать таланты и приглашать новых художников к участию в проекте. Уже есть идея и для восьмого зала — это включение гаражного сектора в работу и создание масштабных муралов. Для ее воплощения нам нужна будет колоссальная поддержка — техническая и финансовая. А еще — и это важно! — человеческие ресурсы.

Ты вложил свои средства в проект «Окраина». Сегодня он окупается? Или эта история чисто про искусство, и ты не планировал, что галерея будет приносить деньги?

В самом начале проекта я даже не думал о финансовом успехе — основной целью была поддержка начинающих локальных художников. Также стояла задача показать социальную значимость стрит-арта, поэтому меня можно считать не только художником и куратором, но еще и меценатом в области современного уличного искусства.

Художники, как правило, создают свои работы, чтобы оставить что-то в вечности. В интервью «Кому на Волге» ты говорил, что стрит-арт недолговечен, и уличный художник должен привыкнуть к тому, что его работу могут испортить. Что в таком случае движет уличными художниками? Желание высказаться?

Скажу так: искусство — это сны наяву: художник, как никто другой, любит жизнь и продолжает заниматься творчеством, чтобы его сны увидели все. Творец жив, пока продолжает создавать, а художник вечен, пока его творчество обсуждают и покупают.

Продается ли вообще стрит-арт? Его можно выставлять на аукционах?

Продается даже воздух! Если захотеть, на аукционы можно выставлять вырезанные бетонные стены со стрит-артом, можно продавать элитное жилье с рисунками на стенах в апартаментах — такие кейсы есть в истории. Если говорить о работах «Окраины» — можно купить гараж с понравившимся артом. Конечно, в теории, андеграунд и манифесты — это одна сторона творчества уличного художника, другая — это коммерциализация и институализация стрит-арта. Большинство стрит-артистов создают и студийные работы, применяя уличную технику и материалы на  арт-объектах — переносят картины на полотно или текстиль. Такое искусство более доступно для приобретения.

Ты участвовал в арт-шоу Pre-Basel Colour Senses в Майами, работал в Азии и Голландии. Что объединяет условного художника из Самары и из Голландии? А что в них разного?

Искусство везде говорит на одном языке, просто с разной интонацией, и она задается не только эстетикой — есть еще и система, и законы, и традиции, и ожидания общества, и возможности, которые дает среда. В разных культурных контекстах — разные правила игры, но искусство непоколебимо держится на двух опорах — трудолюбии и искренности.

Арт Абстрактов (он же Антон Валиев!) занял ванну художницы Екатерины Олениной (ничего личного, только Четвертая Квартирная триеннале от Галереи

Арт Абстрактов (он же Антон Валиев!) занял ванну художницы Екатерины Олениной (ничего личного, только Четвертая Квартирная триеннале от Галереи «Виктория»!). «Упражнения в смелости» на грани.

«Зрителя всегда нужно удивлять, а художнику — давать возможность попробовать новый формат, чтобы гульнуть кистями пошире»

Ты основал «Аксометрию ЛАБ». Что это — сообщество, бренд, философия? И зачем художнику объединять других художников? Кто с тобой в команде?

В 2007 году я основал граффити-команду «АКС» («Ацетон Кожу Сушит»), со временем группа начала трансформироваться, мы сохранили первые три буквы в названии и сегодня «Аксометрия ЛАБ» (Aksometry LAB) — это творческое объединение, которое состоит из художников Самары и других городов, преимущественно с уличным бэкграундом. Нас всех объединяет неутолимая жажда создавать что-то новое, экспериментировать и искать свой стиль как в студийном, так и в уличном форматах. Этим мы и выделяемся на общей арт-сцене Самары и за ее пределами — каждый участник «Аксометрии ЛАБ» получил свою долю медийности и признание.

У нас в «Аксометрии ЛАБ» многочисленный коллектив, хочется упомянуть всех! Алексей Батькович (фотография, графика), Андрей Брауде (живопись, арт-объекты), Вовас Крутас (графика), Ваня БВ (живопись, графика, арт-объекты), Екатерина Оленина (фотография, графика, арт-объекты, текстиль), Екатерина Скворцова (графика, диджитал-арт), Кирилл Зырянов (живопись, графика, арт-объекты, диджитал-арт), Наташа Валиева (графика, арт-объекты, диджитал-арт), NGC_1797 (живопись, графика, арт-объекты, диджитал-арт) — это все самарские ребята. А Санкт-Петербург представляют Alex. Voploty (графика, арт-объекты, диджитал-арт), Рома UOFX (графика, дудл-арт, керамика).

В 2025 году «Аксометрия лаб» совместно с Самарским художественным музеем организовала выставку «Все ботинки в краске», а лично ты курировал несколько выставок в «ЗИМ Галерее». Получается, что ты с «улицы» возвращаешься в культинституцию? Это было запланировано или просто так сложилось?

Для меня улицы — это отправная точка в работе над собой и своим именем: они сформировали во мне смелость, решительность, умение работать с большими масштабами, скорость — без этого я бы не нашел себя. Благодаря своим первым стрит-артам я получил признание, а сегодня мое увлечение переросло в дело, которое приносит еще и доход.

«Все ботинки в краске» в Самарском художественном музее — это продолжение проекта «НеКлише», который в 2019 году стал первой в истории музея выставкой современного уличного искусства (за это огромная благодарность Алле Леонидовне Шахматовой!), задействовав под экспозицию пространство музея и внутренний дворик, где были созданы стрит-арт-работы.

В 2025 году проект вырос и занял уже два зала музея — мы показали творчество не только локальных авторов, но и художников из Нижнего Новгорода, Москвы, Пензы и Бангкока. Выставка имела большой успех — людям действительно интересно современное искусство, в том числе и стрит-арт.

С чем, на твой взгляд, связан тренд на то, что уличное искусство заходит в галереи и музеи? Как ты думаешь, возможен ли обратный вариант, когда классическое искусство мы будем видеть не только в выставочных залах, но и на улицах? Как, например, работу художницы Яны Арбузовой, которая есть в галерее «Окраина».

Сегодня улицы становятся музеями, музеи — улицами. И уличные, и классические художники смело работают с актуальными темами и инфоповодами, и это сохраняет пристальное внимание коллекционеров и аукционных домов к их произведениям. Я предложил Яне Арбузовой нарисовать что-то для «Окраины», потому что, на мой взгляд, это свежо — зрителя всегда нужно удивлять, а художнику — давать возможность попробовать новый формат, чтобы гульнуть кистями пошире.

Выставку «Субстанция» в «ЗИМ Галерее», куратором которой ты являлся, анонсировали как «искусство без пояснений и скрытых слоев». Почему концептуалист, который десять лет вкладывал смыслы в свои текстовые работы, вдруг убирает пояснения?

Иногда громоздкий текст никому не интересен, он может оттолкнуть зрителя или ввести в другой контекст — именно поэтому мы не стали давать пояснений к первой персональной выставке Кирилла Зырянова, и считаю, что она удалась — все было в ажуре.

Можно ли сказать, что коллаборация «Аксометрии ЛАБ» с Самарским художественным музеем и «ЗИМ Галереей» про то, что стрит-арт окончательно перестал быть «вандализмом» и стал легитимным искусством?

Первая попытка признать права граффити-райтеров и интегрировать их работы в официальное выставочное пространство была предпринята в Нью-Йорке в 1973 году, и арт-критики встретили ее восторженными рецензиями. А первая выставка граффити как самостоятельного изобразительного искусства состоялась в 1979 году в Риме, и это событие стало важным шагом в признании уличного искусства. И хотя теоретики долгое время не рассматривали стрит-арт как полноправную составляющую современного мира искусств, в начале 80-х в Нью-Йорке при поддержке Энди Уорхола стрит-арт художники Жан-Мишель Баския и Кит Харинг начали выставлять свои работы в галереях.

«Я человек-институция»

В 2026 году ты все еще считаешь себя в первую очередь художником или уже больше продюсером, куратором и предпринимателем?

В современных реалиях художнику недостаточно просто создавать — он должен быть многофункциональным (как швейцарский нож!) и сочетать в себе менеджерские, кураторские, бухгалтерские и блогерские функции — такова эпоха цифрового контента. Так что я человек-институция. Художник во мне, конечно, преобладает, но коммерческая деятельность в области искусства и дизайна сегодня для меня основная ветка.

В интервью Собака.ru ты говорил, что «нужно давать зеленый свет искусству». Если бы ты мог одним решением изменить культурную политику в Самаре — что бы это было?

Я выделял бы больше финансирования на культурную составляющую города: свободные мастерские для творчества, льготы и квоты в социальной сфере для художников.

Какой комплимент твоей работе запомнился тебе больше всего? И насколько важно для тебя получать обратную связь от зрителя?

Из последнего — про экспозицию «Все ботинки в краске» в Самарском художественном музее многие посетители говорили, что подобного рода масштабные выставки современного искусства сопоставимы со столичным уровнем и удивлялись — как мне это удается в Самаре? Люди восхищаются, благодарят, следят за моим творчеством, и все это, безусловно, подогревает мою деятельность.

Каким главным достижением из своей профессиональной жизни за последний год ты гордишься больше всего?

В этом году 20 лет моей художественной деятельности, и я стал членом Союза дизайнеров России и Союза художников (чем сильно порадовал маму!) — для меня это маленький шажок от того, кем я начинал.

Чего ждать Самаре от Арт Абстрактова и «Аксометрии ЛАБ» в следующем году?

Я и сам боюсь от себя чего-то ожидать — лучше делать. Но, думаю, что будут проекты в других городах, где я смогу представлять наш город. В планах также продолжать сотрудничество с «ЗИМ Галереей».

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Максим Монахов

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