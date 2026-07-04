«Искусство — это сны наяву: художник, как никто другой, любит жизнь и продолжает заниматься творчеством, чтобы его сны увидели все»

В одном из интервью Собака.ru упоминается, что ты родился в Куйбышеве и считаешь, что появился в одной стране, а живешь в другой. Что поменялось в Самаре за эти годы, а что осталось неизменным?

Волжский вайб и гедонизм неизменны — я многое повидал в путешествиях по миру и с каждой поездкой все больше влюбляюсь в нашу природу, горжусь родными местами — волжанин внутри меня будет жить всегда.

Ты закончил Самарский университет путей сообщения. Как вышло, что инженерное образование стало фундаментом для уличного художника?

Да, я получил и среднее, и высшее техническое образование, но карьеру в железнодорожных структурах строить не стал, потому что с детства любил рисовать — мне хотелось проявляться творчески. И все же инженерия оставила на мне свой отпечаток — применяю полученные навыки в работе и всячески экспериментирую.

Галерея «Окраина» открылась 30 сентября 2023 года — это три зала на 116-м километре, в промзоне. Почему именно там? Что такого есть на окраине, чего нет в центре?

Проект галереи уличного искусства «Окраина» начал свой путь еще в 2021 году и первые два года вел деятельность под грифом секретности — даже жители соседних домов были не в курсе происходящего. За это время здесь сформировалось два зала, а к торжественному открытию и запуску в 2023 году посетителям было представлено уже три.

В этом году галерея отмечает свой первый юбилей — пять лет (и пять залов!). В общей экспозиции расположено более 120 стрит-арт-произведений от 100 авторов, как из Самары и области, так и из других регионов страны. Масштабы «Окраины» продолжают расти и поглощать гаражные массивы «стошки» один за другим, формируясь в единое творческое пространство, которое не имеет аналогов в нашей стране. Я вырос на «стошке» и считаю важным развивать культурное наследие своего района.

Как дальше будет развиваться галерея «Окраина»? Планируешь ли ты открытие новых залов?

Безусловно! Шестой и седьмой залы еще никем не покорены — я продолжаю искать таланты и приглашать новых художников к участию в проекте. Уже есть идея и для восьмого зала — это включение гаражного сектора в работу и создание масштабных муралов. Для ее воплощения нам нужна будет колоссальная поддержка — техническая и финансовая. А еще — и это важно! — человеческие ресурсы.

Ты вложил свои средства в проект «Окраина». Сегодня он окупается? Или эта история чисто про искусство, и ты не планировал, что галерея будет приносить деньги?

В самом начале проекта я даже не думал о финансовом успехе — основной целью была поддержка начинающих локальных художников. Также стояла задача показать социальную значимость стрит-арта, поэтому меня можно считать не только художником и куратором, но еще и меценатом в области современного уличного искусства.

Художники, как правило, создают свои работы, чтобы оставить что-то в вечности. В интервью «Кому на Волге» ты говорил, что стрит-арт недолговечен, и уличный художник должен привыкнуть к тому, что его работу могут испортить. Что в таком случае движет уличными художниками? Желание высказаться?

Скажу так: искусство — это сны наяву: художник, как никто другой, любит жизнь и продолжает заниматься творчеством, чтобы его сны увидели все. Творец жив, пока продолжает создавать, а художник вечен, пока его творчество обсуждают и покупают.

Продается ли вообще стрит-арт? Его можно выставлять на аукционах?

Продается даже воздух! Если захотеть, на аукционы можно выставлять вырезанные бетонные стены со стрит-артом, можно продавать элитное жилье с рисунками на стенах в апартаментах — такие кейсы есть в истории. Если говорить о работах «Окраины» — можно купить гараж с понравившимся артом. Конечно, в теории, андеграунд и манифесты — это одна сторона творчества уличного художника, другая — это коммерциализация и институализация стрит-арта. Большинство стрит-артистов создают и студийные работы, применяя уличную технику и материалы на арт-объектах — переносят картины на полотно или текстиль. Такое искусство более доступно для приобретения.

Ты участвовал в арт-шоу Pre-Basel Colour Senses в Майами, работал в Азии и Голландии. Что объединяет условного художника из Самары и из Голландии? А что в них разного?

Искусство везде говорит на одном языке, просто с разной интонацией, и она задается не только эстетикой — есть еще и система, и законы, и традиции, и ожидания общества, и возможности, которые дает среда. В разных культурных контекстах — разные правила игры, но искусство непоколебимо держится на двух опорах — трудолюбии и искренности.