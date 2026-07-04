Андрей Сяйлев: «Мое искусство очень самарское»

«Моя особенность как художника в том, что когда я чем-то занимаюсь, то погружаюсь в это с головой — целиком и полностью»

Начнем с главного «вау», о котором говорили всю прошлую осень и говорят сейчас: «Облачные дома» на Проране. Заволга для самарца — это «другая сторона», пространство свободы. Почему для «Облачных домов» ты выбрал именно Проран?

Эту идею мы довольно долго вынашивали вместе с Михаилом Савченко, с которым давно сотрудничаем, в том числе и в рамках «ВолгаФеста». ДНК самого фестиваля — это культурные и социальные практики бытования у воды. И Заволга для нас всегда была важнейшей частью дихотомии левого и правого берегов. Здесь я бы обратился к философии стоиков: у них есть базовое понятие — «дихотомия контроля», то есть разделение жизни на два аспекта. Это во многом объясняет, почему же правый берег Волги так важен для нас. Левый берег — город — это сторона дихотомии, где ты вовлечен в глобальные процессы, на которые никак не можешь повлиять. Правый же — это противоположная сторона, где ты можешь напрямую воздействовать на реальность здесь и сейчас. Приезжая туда, ты осознанно превращаешь свой быт в приключение. И было бы странно, если бы у нас не появился интерес к правому берегу. Проран проявился как совокупность этих практик и того самого волжского гедонизма.

«Облачные дома» — результат второго года нашей интервенции на остров. Первый год — под названием «Сотворение Прорана» — был ознакомительным. Можно сказать, что это была своего рода «социальная скульптура»: мы знакомились с местными жителями и расспрашивали их о жизни на острове. В итоге вместе создали уникальный путеводитель — психогеографическую карту Прорана, показав остров их глазами и заново открыв его — и для жителей Самары, и для туристов.

Как реагировали местные жители? Не было ли настороженности в духе: «Мы тут живем тихо и спокойно, не нужно к нам лезть со своими проектами!»? Или они были открыты к диалогу?

Это был именно диалог. Я не приходил к ним в роли мессии, готового в один миг решить все проблемы. Скорее, сразу обозначил свою позицию: я художник, который пытается создать вокруг Прорана и всей Заволги своего рода «культурную мембрану». И местные жители охотно шли на контакт, сами рассказывали о своей жизни.

На острове сейчас постоянно живут около пяти-восьми семей, некоторые из них — прямые потомки тех самых первых переселенцев. Общение с ними запустило масштабное историческое исследование. Выяснилось, что нынешнее название «Проран» означает «прореха», а у самого острова вообще было множество имен! Так, до революции его называли Рождественским, сейчас официальное название — Поджабный. Местные старожилы рассказывали, что еще в конце 1990-х в островных прудах жили черные болотные черепахи. В простонародье их называли «жабками», отсюда и пошло имя острова.

До второй половины XIX века Проран называли Телячьим, и туда гоняли пастись скот. Но затем Волга начала «отходить» от Самары. Песчаная коса, спускающаяся сверху от Красной Глинки, постепенно отрезала город от русла. Для Самары — второй хлебной столицы и крупнейшего порта — потеря этой водной артерии была сравнима с перекрытием кровотока в организме. Инженеры предлагали десятки проектов спасения территории, но реализовать их удалось только после революции. Начиная с 1923 года русло начали перекрывать бутовым камнем из карьеров Сокольих гор. И только к 1937 году, когда возвели дамбу, Волга окончательно вернулась к Самаре, а Проран стал полноценным островом. Всю эту невероятную историю мы исследовали два года вместе с профессиональными социологами, историками и командой музея имени Алабина. А после по мотивам этих исследований даже сняли фильм!

Моя особенность как художника в том, что когда я чем-то занимаюсь, то погружаюсь в это с головой — целиком и полностью. И когда люди видят, что ты искренне вовлечен в их проблемы и идеи, это помогает! Так случилось и с проектом «Облачные дома». В первый год мы перезнакомились практически со всеми жителями Прорана (а они здесь очень разные!). Есть несколько семей, которые живут на острове постоянно, — это потомки тех самых рабочих, что укрепляли берега сто лет назад. Есть владельцы постсоветских дач, есть те, кому дома достались в наследство от старых ведомственных турбаз. А есть дачники одного сезона, приезжающие в апреле. Но все они считают Проран своим домом. И мы искали контакт с каждым. Благодаря жителям мы узнали о трагедии 1958 года: тогда только построили Куйбышевскую ГЭС, и во время первого весеннего спуска воды остров сильно затопило. Там, где сейчас находится пляж на Воложке, раньше была судоремонтная верфь, а одна из улиц Прорана уходила прямо к воде. Стихия смыла четыре больших жилых дома со всеми постройками.

Мама одного из местных семейств, Елена Банкетова, тогда была ребенком. Она до сих пор помнит тот ужас: ночью их экстренно эвакуировали вместе со скотом и вещами в центр острова, а утром на месте своего дома она увидела гигантский водоворот, закручивающий землю и бревна. Остановить это воду удалось только после того, как в воронку «закинули» несколько тонн камней. Перепад глубины в этом месте заметен до сих пор.

Получается, «Облачные дома» выросли из этих локальных историй?

Именно. Младшая дочь Елены Банкетовой, Оля (мы с ней ровесники, поэтому быстро нашли общий язык!), рассказала мне, что происходило дальше. После того наводнения жители начали вручную засаживать этот песчаный остров соснами, чтобы укрепить корнями остров от возможного размытия. Так что ближайшая к «Облачным домам» сосновая роща для местных — священное место, своего рода капсула памяти, мы хотели сделать акцент на этом.

Наш проект — это «социальная скульптура», искусство, инспирированное местными жителями и созданное в соавторстве с ними. «Облачные дома» — это ведь не классический монумент, а деликатное художественное обрамление контекста, возможность поразмышлять о памяти. Без этой истории для обычного туриста роща осталась бы просто красивым лесом. Мы же раскрыли ее глубину и историю, сделав это максимально бережно.

Откуда взялись материалы для «Облачных домов»?

«Облачные дома» построены из новых материалов…

Почему?

Объясню! Наш продюсер Паша Молотков, который умеет решать любые задачи, прямо перед запуском работы пришел ко мне со словами: «Андрей, до открытия остался месяц. Мы еле успеваем все собрать из нового дерева, а ты предлагаешь тратить время на поиски старого фактурного материала». И тут он был абсолютно прав. Для открытия «Кислородного зала» в Третьяковке в Самаре мы полтора месяца собирали доски по заброшенным местам. В этот раз я честно пытался пойти по привычному маршруту, даже ездил под Самару на склад б/у древесины, но быстро понял, что мы просто сорвем сроки. Если бы мы уперлись в идею воссоздать дома именно из старой заволжской древесины, проект на Проране не запустился бы вовремя.