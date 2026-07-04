Десять лет назад плохих рисунков не было: команда проекта «ШПР» отмечает крупный юбилей!

«Плохих рисунков не существует»

В конце каждой встречи у вас проходит просмотр работ — все желающие выставляют свои наброски. Это очень интересный опыт: посмотреть, насколько открыто авторы делятся результатом. Но я заметила, что некоторые новички стесняются и не выкладывают свои листы. Часто ли такое происходит и почему?

Илья: Думаю, это вопрос адаптации. Гости, которые приходят к нам впервые из соцсетей, часто стесняются. В нашей камерной, резидентской атмосфере раскрыться гораздо проще.

Сева: Да,новички смущаются, и это абсолютно нормально. Зато резиденты всегда показывают свои работы. Посмотреть, кто как интерпретировал одну и ту же позу, какими материалами работал — это же чистый кайф и лучшая часть процесса.

А критика у вас на встречах бывает?

Илья: Нет, мы никого не критикуем. Можем по-доброму пошутить, но не более. У нас нет задачи подогнать всех под какой-то стандарт, как нет и «критерия плохости». Мы не сидим снобски над чужими листами с мыслями: «Боже, что за ужас он нарисовал».

Сева: Все зависит от того, что ты сам ищешь в рисунке. Наша главная цель — чтобы человек расслабился и получил удовольствие от процесса. Все приходят с абсолютно разными настройками. Для меня быстрые наброски — это способ решить конкретную художественную задачу за короткий промежуток времени в рамках своего визуального языка. А для кого-то другого это может быть прокачка собственного технического скилла или просто фан, общение и классная атмосфера.

Как новичку победить страх первого визита и почувствовать себя своим в «Школе Плохого Рисунка»? Что делать тем, кто боится прийти к вам на первую встречу?

Илья: Если не прийти, то так и не узнаешь, каково это. Нужно просто сделать первый шаг. Никакого подготовительного этапа нет: берешь бумагу, ручку — и вперед. Конечно, можно сидеть в углу и тихо рисовать «в стол», но тогда ты не получишь того драйва, ради которого все здесь собираются.

А бывают ли вообще рисунки плохими?

Сева: Нет. Я вообще фанат арт-брюта и наивного искусства. То, что обычному человеку кажется плохим или неправильным, для меня — чистая эстетика. Конечно, рисунок может быть неудачным в рамках конкретно поставленной технической задачи. Помните мем про «Пушистого Иисуса»? Когда «реставратор» решила поработать со старинной фреской: с академической точки зрения получилось ужасно, но с точки зрения массовой культуры — это гениальный арт-объект, величайшее произведение и культовый мем.

Илья: В контексте «ШПР» я бы вообще не употреблял термин «плохой рисунок». Скорее, бывают «ненужные» рисунки — когда человек рисует без желания, через силу, потому что заставили или он сам себе что-то надумал. А в остальном — плохих рисунков не существует.

Как вам формат фестиваля «БРАК», который устраивает Настя Альбокринова?

Сева: Очень круто, мы ее абсолютно поддерживаем.

На этом фестивале нередко можно встретить работы, сделанные в «ШПР». Получается интересный психологический момент: автор не принимает то, что создал у вас, и несет это на продажу как «брак». Насколько это созвучно вашей концепции?

Сева: На мой взгляд, это как раз про высокий уровень самопринятия. Вместо того чтобы выбросить рисунок или спрятать его в стол, автор готов показать его миру.

Илья: Многие практикующие художники недовольны своими работами, даже если объективно они нарисованы очень круто. Просто у них слишком высокая планка требований к своему внутреннему «я». Художник смотрит на свой лист и думает: «Да, это профессионально, но это не то, что я хотел выразить. Для меня это брак».

Сева: При этом давайте признаем: фестиваль «БРАК» — это тоже своего рода кокетство. Все ведь понимают, что авторы несут туда отличные работы. Просто сейчас арт-рынок в Самаре устроен так, что молодым художникам банально негде продавать свое искусство, кроме как в личных соцсетях. И такие открытые инициативы, как Настин «БРАК», — идеальная и очень нужная для этого площадка.

Не думали ли вы устраивать аукционы или выставки-продажи работ ваших резидентов?

Лаура: У нас уже был такой опыт! В первый год мы делали выставку-продажу прямо у нас на этаже, а в 2025 году провели полноценную выставку в пространстве на первом этаже «Дома 77» — и там, кстати, многие работы успешно раскупили.

Илья: Насчет аукциона — идея классная, но тут нужна сильная концепция. Одно дело — продавать большую картину, и совсем другое — кучу маленьких набросков, выполненных в абсолютно разном стиле. Возможно, сделаем так: в течение года художники будут отбирать свои лучшие, любимые наброски, а на закрытии сезона мы устроим большую отчетную выставку-продажу, где каждый гость сможет забрать себе кусочек «ШПР».

А модели не выкупают свои портреты?

Илья: Нет, они забирают их просто так. У нас есть негласное правило: модель может бесплатно взять на память серию понравившихся рисунков. Мы, конечно, не заставляем авторов насильно отдавать работы, но всегда предупреждаем о такой возможности.

Сева: Иногда бывает, что художник говорит, что не хочет отдавать именно этот набросок. И это абсолютно нормально, мы уважаем авторское право. Но вообще это забавный бонус: ты приходишь попозировать, а уходишь с целой коллекцией графики от лучших авторов города.

Мне было очень интересно разглядывать материалы, которыми работают ваши резиденты. В ход идет буквально все: от угля до фольги от шоколада. Расскажите про самые необычные инструменты.

Илья: Как-то мы проводили открытые наброски на «ВолгаФесте», на презентации зина Севы. Один парень рисовал обычным клеем ПВА, а сверху обильно посыпал лист песком — получилось потрясающе. А на самой первой нашей встрече один из художников принес рулон пергамента, раскатал его на весь стол и рисовал на нем. Сейчас это уже нередкая практика, но тогда это было «вау!».

Сева: Это круто, когда человек пробует материалы, абсолютно не свойственные его повседневной работе и привычному стилю. Выход в другую плоскость всегда дает классный результат. И та же Настя Альбокринова — настоящий адепт такого подхода, она всех заразила этой страстью к коллажам и экспериментам.

«Что касается «ШПР» — хочется расти не в ширину, а в глубину»

Какое главное достижение «ШПР» за последний год?

Лаура: Если говорить о художниках, то это наш качественный рост. К нам ходит все больше людей, и безумно приятно наблюдать, как круто они развиваются в графике. Если оценивать общественное признание — это наши коллаборации с музеями, галереями и совместные проекты с Собака.ru.

Сева: Но глобально мы все где-то работаем, и «ШПР» для нас — это в первую очередь хобби. Поэтому мы не мыслим категориями продаж. Самое ценное достижение последних лет — то, что мы собрались вместе и создали это комьюнити.

Номинанты премии «ТОП50. Люди, которые меняют город» традиционно отвечают на один и тот же финальный вопрос. О чем вы мечтаете — лично или в рамках проекта?

Илья: Вопрос застал врасплох — надо было прислать его на согласование! Я 3D-художник: в профессиональном плане у меня была мечта поработать над масштабным проектом, который покажут на больших экранах. И это уже сбывается: скоро в кинотеатрах выходит полнометражный мультфильм, над которым трудилась команда, в которой я работаю. Моя мечта — просто прийти в кино, купить попкорн и увидеть свое имя в титрах. А дальше хочется создавать больше авторских, личных проектов, где ты реализуешь не чужую идею, а свой собственный визуальный дизайн.

Что касается «ШПР» — хочется расти не в ширину, а в глубину. Давать резидентам больше интерактива, придумывать новые форматы мастер-классов, чтобы нам самим не было скучно. И мы безумно благодарны всем ребятам, которые к нам приходят — без их энергии «Школы Плохого Рисунка» бы просто не существовало. Влада Самарцева, Лиза Куртова, Михаил Зюкевич, Егор Филиппов, Илья Бузинов, Света Выводцева (и не только!) — все эти ребята сильно помогали и влияли на происходящее.

Лаура: Я хочу, чтобы Самару наконец официально признали культурной столицей. До сих пор в поездках приходится объяснять, что это не Саратов, и заодно рассказывать про открытие филиала Третьяковки и сильную арт-сцену.

Если говорить о профессиональных планах, я давно работаю с иностранными художниками в сфере медиаискусства и хочу со временем сделать в Самаре крупный международный медиафестиваль — в городе для этого есть большой интерес и аудитория.

Сева: Теперь я? Уже очень давно хочу проиллюстрировать и издать собственную книгу. У меня есть наброски, идеи, но проект пока не складывается в единое целое. Очень хочется выдать в финале крутую, концептуальную вещь с отличной полиграфией. Ну и, конечно, нарисовать обложку для журнала The New Yorker…

А для Собака.ru?

Сева: Само собой! Ну, и еще хочется чуть побольше предсказуемости в жизни.