Анастасия Альбокринова: «Единственное, чему я могу удивиться, так это работам, которые у художников лежат в закромах»

«Кабинет» — это экстериоризация моих желаний как художницы, а не как куратора Галереи «Виктория» или арт-директора «ВолгаФест»

«Кабинет» — это очень разностороннее пространство: арт-хранение, зин-библиотека, художественная студия и, конечно же, место для выставок и фестивалей. И в этом году проект обрел свой дом (второй раз!). Давай вспомним этот период переезда: что случилось с прошлой мастерской? Как ты искала локацию?

«Кабинет» — это экстериоризация моих желаний как художницы, а не как куратора Галереи «Виктория» или арт-директора «ВолгаФест». Это полностью мое место, которое работает по моим правилам.

Первый «Кабинет» я решилась открыть благодаря искусствоведу Дарье Волковой. Однажды я пришла на новоселье в ее новую студию в дореволюционном здании на перекрестке улиц Ульяновской и Галактионовской и увидела, что там есть еще свободные помещения с потрясающими потолками. Идея открыть свою студию на тот момент казалась абсолютно сумасшедшей. Я работаю без перерывов и выходных, и время, когда я могу заниматься чем-то для себя, очень ограничено. Но желание пересилило опасения, и я все равно сняла понравившееся мне помещение с деревянными стенами непередаваемого бордово-коричневого цвета. Кстати, пространство стало называться «Кабинет» потому, что оно выглядело точь-в-точь как чье-то рабочее пространство.

К сожалению, я, Даша Волкова, Кирилл Гуров и другие художники работали в этом здании недолго — перед новым годом нас попросили съехать. Всем экстренно пришлось искать новые пространства, и я позвонила Вале Зориной, чья фотостудия «КУБ» находилась в бывшей гостинице «Жигули». Это место для меня является альтернативным кластером — бывшие гостиничные номера в дореволюционном здании арендуют фото- и тату-студии, мастерские и ателье, просто оно менее хайповое, чем «Дом 77». И когда Валя ответила мне: «Насть, ты представляешь, мы как раз в декабре собирались съезжать», я тут же сказала: «Вы съезжаете — я заезжаю!»

Так «Кабинет» обрел свой второй дом. Символично, что у этого помещения уже есть художественная история. «КУБ» работал и как фотостудия, и как арт-пространство (периодически здесь проводили выставки!). Для двух экспозиций они приглашали меня куратором. Классно, что я сняла помещение, в котором уже вела творческую деятельность. Но сейчас оно полностью изменилось — раньше его держали с голыми стенами и меняли декорации для фотосессий, я же наполнила его вещами, связанными с художественным производством: стеллажами, коробками с материалами, собственными произведениями и своей коллекцией искусства.