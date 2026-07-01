Покажите ваши лица: в Surf Coffee на Куйбышева открывается новая выставка

Самарские кофейни давно вышли за рамки обычных гастроточек, превращаясь в полноценные культместа. Пространство Surf Coffee × Kusto на Куйбышева принимает в своих стенах выставочный проект «Пока мы лиц не обрели» (с 4 по 26 июля!).

Семь самарских художниц из творческого объединения «АПЕГА» представят 42 абстрактных портрета — по сути, художественные зеркала, в которых они отразили образы друг друга. Ожидается легкий, но глубокий проект о том, как человеческие лица «собираются» из чужих взглядов, ожиданий и проекций.