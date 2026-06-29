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Искусство

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Искусство ошибок и право на хаос: в Самаре открыли опен-колл для новой выставки «Не по инструкции» на Даче со слонами

Инструкции созданы, чтобы упрощать жизнь, но искусство существует, чтобы ее усложнять. Самарских художников приглашают к участию в новом коллективном проекте «Не по инструкции» — выставке, которая станет манифестом реальности (не желающей укладываться в привычные сценарии!). 

Авторы проекта предлагают поразмышлять о том, что происходит, когда человек, общество или сама память отказываются следовать по правильному пути. Нет, это не про досадные ошибки, а, скорее, про естественность и жизнь.

Фото: Михаил Денисов

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