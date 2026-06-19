Тут им и место! Показываем, как выглядит самарский совриск в разных интерьерах

коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент», советник руководителя в ПФ Российского аукционного дома, аукционист

На фото — мое недавнее приобретение — картина одного из самых любимых самарских художников, Ивана Ключникова. Все время, пока я находилась в его мастерской, мой взгляд возвращался к этой большой работе, стоявшей на полу у стены. Помню, что меня не покидало четкое ощущение, что передо мной — волшебная дверь, в которую мне непременно нужно войти. Сама по себе работа достаточно масштабная и по размерам, и по визуальным образам. Еще она такая загадочная, а я просто обожаю смотреть в картины, «как в зеркало — до головокружения»!

Я спросила у Ивана, что это за работа и почему она так скромно отставлена. Он рассказал, как его друзья — Владимир Логутов и Андрей Сяйлев — посоветовали ему распилить картину на две части и превратить ее в две самодостаточные работы. Автор был в замешательстве, и я решила «закрыть вопрос». В этот же вечер я перезвонила Ивану и спросила, готов ли он продать картину. Так она и оказалась в моей квартире — целая и невредимая, большая настолько, что я ее перманентно перемещаю по квартире.

Ее очень любят мои домочадцы и гости: они могут долго рассматривать картину и видеть в ней совершенно разные образы и смыслы. Одни находят зародыша, вторые грустных инопланетян (а грустят они потому, что украсть на земле уже некого!), третьи рассуждают, от чего защищает девушку акцентный гриб — и еще множество разных поисков. А мне очень нравится восходящая изобразительная манера, когда порывы, потоки и мазки направлены вверх, в другие атмосферы.