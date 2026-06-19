Глобальный арт-диалог в Фабрике-кухне: в самарской Третьяковке открывается выставка «Картина мира»

Культпутешествие (не выезжая за пределы Самары!): 23 июня на месяц в филиале Третьяковской галереи откроется выставка второго сезона Международного конкурса «Картина мира». В залах Фабрики-кухни свои работы представят 15 финалистов из 11 стран (среди них — Колумбия, Сенегал, Южная Корея, Китай, Вьетнам — и не только!).

Экспозиция объединила самые разные техники: от классической живописи и графики до цифрового арта. При этом кураторы сознательно отказались от деления пространства по странам или стилям. Залы организованы как единый бесшовный диалог, где художники из совершенно разных стран мира говорят на понятном каждому языке эмоций.