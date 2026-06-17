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Искусство

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Они все чувствуют: в музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Чувства(о) Дома»

Яна Арбузова, «Прогулка по Ленинскому району»

Яна Арбузова, «Прогулка по Ленинскому району»

В конце июня мы (и вы!) сможем ощутить Самару совершенно иначе: в музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Чувства(о) Дома». Команда проекта предлагает изучить архитектурные особенности и историю Ленинского района через ностальгию жителей этого места. 

Главные герои родных уголков и хранители Ленинского (чьи краски на полотнах превратились в искусство!) — Анастасия Альбокринова, Андрей Карпов и Яна Арбузова. Художники сделали личные путеводители — книги в различных медиумах: фотография, карта, графика и инсталляция. Спойлер: в рамках выставки пройдет необычный арт-эксперимент — Филипп Крикунов из Новосибирска вместо личного проживания и присутствия в городском пространстве соберет картину района через воспоминания других людей.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Яна Арбузова

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