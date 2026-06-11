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Искусство

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Игры с гравитацией: на крыше «Станкозавода» открывается выставка-аномалия «Четвертое пространство: Акт II»

Что если привычные законы физики внезапно перестанут работать? Об этом узнаем сегодня: на крыше «Станкозавода» открывается выставка-аномалия «Четвертое пространство: Акт II». Создатели кочующего поп-арт-проекта будут погружать гостей в игру света и пронизывающий саунд-дизайн, от которых с каждым шагом будут разрушаться границы трехмерного мира.

Портал в другое измерение будет открыт до 30 июня: с понедельника по четверг (с четырех часов дня до восьми часов вечера), и на уикендах — с пятницы по воскресенье — с полудня и до восьми часов вечера!  

Текст: Анжелика Чернышова 

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