Игры с гравитацией: на крыше «Станкозавода» открывается выставка-аномалия «Четвертое пространство: Акт II»

Что если привычные законы физики внезапно перестанут работать? Об этом узнаем сегодня: на крыше «Станкозавода» открывается выставка-аномалия «Четвертое пространство: Акт II». Создатели кочующего поп-арт-проекта будут погружать гостей в игру света и пронизывающий саунд-дизайн, от которых с каждым шагом будут разрушаться границы трехмерного мира.

Портал в другое измерение будет открыт до 30 июня: с понедельника по четверг (с четырех часов дня до восьми часов вечера), и на уикендах — с пятницы по воскресенье — с полудня и до восьми часов вечера!