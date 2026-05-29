Арт для спасения! Рассказываем, как найденные на свалке картины тольяттинского художника вскоре украсят интерьер новой «Клиники Федосеева»

Моя история с этими картинами началась летом 2025 года: тогда рядом с домом, в детской стоматологической поликлинике на улице Ленина, шел капитальный ремонт. Проходя мимо большой свалки со строительными материалами, среди прочего мусора я заметил край живописной картины. Оказалось, там было целых пять огромных работ монументальной живописи — и каждая из них находилась в очень плохом состоянии. Холсты были порваны, испачканы в грязи, пыли и голубином помете… В тот момент рядом со мной находился человек, представившийся бригадиром строителей. Я спросил у него: «Почему среди этого мусора находится живопись?» Он ответил, что уже звонил по нескольким телефонам администрации города, но никого не заинтересовала эта история. Возможно, так случилось из-за очень большого размера найденных работ (каждая из них около двух метров в высоту!). Бригадир рассказал, что даже предлагал своему родственнику повесить их на дачный забор, но тот отказался. А после добавил, что через час на это место приедет бульдозер — и все картины отправятся на городскую свалку вместе с мусором.

Я сфотографировал полотна, посетовал и ушел домой, где меня ждала жена: оказалось, что она узнала работы художника Зыкова, с которым трудилась в технологическом институте. Было принято решение незамедлительно спасать картины, ведь творчество этого художника — часть кода нашего города. Михаил написал множество работ для города в середине 1970-х годов, когда Тольятти только строился. И, кстати, некоторые его работы хранятся в Тольяттинском художественном музее.

Конечно же, я вернулся за картинами, нашел грузовую машину и отвез огромные холсты к себе в гараж. Они заняли абсолютно все помещение! В то же время я как раз спроектировал новое здание для «Клиники Федосеева»: мы задумывали наполнить пространство отсылками к советскому модернизму — главному архитектурному стилю нашего города, связь с которым считывается и в самом проекте. Пришла идея рассказать о картинах Ирине и Александру, и они влюбились в них так же сильно, как и я.