Арт для спасения! Рассказываем, как найденные на свалке картины тольяттинского художника вскоре украсят интерьер новой «Клиники Федосеева»

После этой истории фраза «Настоящее искусство на дороге не валяется» приобретает совершенно иной смысл. Прямо сейчас Ирина, Александр и Елизавета Федосеевы готовятся к открытию нового инновационного центра стоматологии «Клиника Федосеева»: интерьер нового здания будут украшать картины, найденные — и это не шутка! — на свалке. Двухметровые полотна тольяттинского художника Михаила Зыкова спас и органично вписал в интерьер архитектор проекта Александр Колоярский, а над возвращением картин к жизни мастерски постаралась реставратор Самарского областного художественного музея Светлана Исанькина.
Александр Федосеев, основатель и главный врач инновационного центра стоматологии «Клиника Федосеева» в Тольятти
Шесть лет назад, в 2020 году, мы отметили двадцатилетие «Клиники Федосеева» на Приморском бульваре. И встретили эту значимую дату в окружении сильной команды, которая постоянно росла. Помню, что в какой-то момент мы перестали помещаться не только в кабинетах, но и в ординаторской. Стало понятно, что для следующего этапа развития команде нужны новые площади.
Рассмотрев множество объектов в Тольятти, поняли, что по ряду причин ни один из них нам не подходит. И как-то раз наш пациент, работающий в строительной компании «Лада-Дом», предложил рассмотреть вариант строительства отдельно стоящего здания. Нам сразу понравилась эта идея — привлекло то, что нам удастся реализовать проект по всем медицинским стандартам.
На месте, где совсем скоро откроется новая «Клиника Федосеева», раньше был пустырь. Мы зашли в новый развивающийся квартал города: здесь живет активная молодежь, открываются интересные проекты, детские сады, торговые центры, кафе… А еще рядом есть лес.
Ирина Федосеева, основатель и руководитель инновационного центра стоматологии «Клиника доктора Федосеева» в Тольятти
Мы увидели возможность реализовать идею, где есть место высоким медицинским стандартам, комфортным условиям для сотрудников и пациентов, с уважением к городской среде и ее главному архитектурному стилю — советскому модернизму.
Еще в момент разработки концепции новой клиники вместе с архитектором проекта Александром Колоярским мы обсуждали возможность размещения в пространстве живописи или графических работ — таких, которые обязательно были бы связаны с темами поколений и наследия. На тот момент мы еще не знали, какой подарок преподнесет нам судьба.
Александр рассказал нам о найденных работах, когда они уже стояли у него в гараже. Услышав историю и посмотрев фотографии полотен, мы обнялись, поплакали и решили, что эти картины были посланы нам Богом.
В то время здание было полностью построено, мы уже начинали внутреннюю отделку согласно дизайн-проекту… Но сдержанный колорит картин продиктовал нам свои цветовые правила, и мы охотно их приняли — поменяли цвет стен и мебели.
Александр Колоярский, архитектор
Моя история с этими картинами началась летом 2025 года: тогда рядом с домом, в детской стоматологической поликлинике на улице Ленина, шел капитальный ремонт. Проходя мимо большой свалки со строительными материалами, среди прочего мусора я заметил край живописной картины. Оказалось, там было целых пять огромных работ монументальной живописи — и каждая из них находилась в очень плохом состоянии. Холсты были порваны, испачканы в грязи, пыли и голубином помете… В тот момент рядом со мной находился человек, представившийся бригадиром строителей. Я спросил у него: «Почему среди этого мусора находится живопись?» Он ответил, что уже звонил по нескольким телефонам администрации города, но никого не заинтересовала эта история. Возможно, так случилось из-за очень большого размера найденных работ (каждая из них около двух метров в высоту!). Бригадир рассказал, что даже предлагал своему родственнику повесить их на дачный забор, но тот отказался. А после добавил, что через час на это место приедет бульдозер — и все картины отправятся на городскую свалку вместе с мусором.
Я сфотографировал полотна, посетовал и ушел домой, где меня ждала жена: оказалось, что она узнала работы художника Зыкова, с которым трудилась в технологическом институте. Было принято решение незамедлительно спасать картины, ведь творчество этого художника — часть кода нашего города. Михаил написал множество работ для города в середине 1970-х годов, когда Тольятти только строился. И, кстати, некоторые его работы хранятся в Тольяттинском художественном музее.
Конечно же, я вернулся за картинами, нашел грузовую машину и отвез огромные холсты к себе в гараж. Они заняли абсолютно все помещение! В то же время я как раз спроектировал новое здание для «Клиники Федосеева»: мы задумывали наполнить пространство отсылками к советскому модернизму — главному архитектурному стилю нашего города, связь с которым считывается и в самом проекте. Пришла идея рассказать о картинах Ирине и Александру, и они влюбились в них так же сильно, как и я.
Елизавета Федосеева, управляющая инновационным центром стоматологии «Клиника Федосеева» в Тольятти
К апрелю 2026 года нам стало известно, что работы принадлежат живописцу, монументалисту и графику Михаилу Зыкову, рожденному в 1945 году и ушедшему из жизни в 2005-м. Он был родом из Тюмени, в 1969 году закончил Краснодарское художественное училище, в 1975-м — Московский государственный художественный институт имени Сурикова. После окончания института художник неоднократно участвовал в городских, областных, региональных, всесоюзных, республиканских, всероссийских и зарубежных выставках. Его первая монументальная работа — роспись «Счастливое детство» — находится в игровой комнате Дворца пионеров Центрального района Тольятти. А на его счету — десять работ, среди которых росписи в городских школах и дворцах пионеров, детских садах и профилакториях, поликлиниках и театре «Колесо». Знаете, они действительно отличаются продуманной гармоничной композицией, сдержанностью колорита, точностью и выразительностью рисунка! В них каждая деталь имеет смысловую нагрузку и работает на создание обобщенного многопланового образа.
Также нам известно, что у художника есть сын и невестка, она тоже художник! Но пока мы не нашли их контактов. Надеемся, что нам все же удастся с ними связаться.
Первым человеком, которому мы позвонили, чтобы проконсультироваться по поводу спасения работ, был самарский градозащитник Армен Арутюнов. Нам было важно понять, как же правильно поступить, не нарушив права собственности и авторское право. Он сказал, что такая история — вовсе не редкость для наших городов, поблагодарил за интерес и готовность к восстановлению работ и передал контакт реставратора Светланы Исанькиной.
Светлана Исанькина, реставратор Самарского областного художественного музея
Картины, поступившие на реставрацию, пришли ко мне в не очень хорошем состоянии. Влага, жара, грязь, голубиный помет — все это недопустимо для живописи. Были отчетливо заметны стойкие загрязнения как с лицевой, так и с оборотной стороны, и крупные участки прорывов холста с утратами красочного слоя. Затрудняло процесс реставрации и то, что сами полотна очень большого размера.
Мне приходилось постепенно и аккуратно избавляться от загрязнений, размягчать, растворять и удалять все лишнее, не навредив авторской живописи. После я состыковывала размахренные прорывы холста, а затем укрепляла и восстанавливала авторский красочный слой в местах утрат, предварительно покрыв живопись лаком.
Конечно, очень ценно, что в нашем регионе есть неравнодушные люди, которые спасают художественную историю и передают ее потомкам, не боятся сложностей и сохраняют важные для городов объекты.
Около тридцати лет я спасаю шедевры, и этот случай нетривиален тем, что работы предназначены для частного, но общественного пространства, а значит, они будут жить и радовать многих людей!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Виктория Волосникова, архивы пресс-служб
