Это надо видеть: работа Юлии Завтур на выставке в Токио

иллюстратор

В начале марта мне на почту пришло письмо со словами: «Julia, congratulations…» ( «Юлия, поздравляем…»). А дальше предстояла интересная и необычная по формату работа: каждому выбранному участнику в пару давали местного жителя из Японии — он же и был либо главным действующим лицом, либо главным рассказчиком истории, которая и должна была стать основой иллюстрации. Мне достался местный токийский житель Крис, много лет назад релоцировавшийся из Нью-Джерси в Японию.

Всего было выбрано около 42 участников — и все они из разных концов планеты! Главная тема самой выставки — жизнь в районе Jingumae 2-chome: и рассказчики историй, и сама галерея находится именно тут. Формат экспонирования тоже необычный — под открытым небом, в остекленных с четырех сторон столбах вдоль улицы района Сибуя. Особенно эффектно работы смотрятся в вечернее время с подсветкой.