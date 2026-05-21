Полный сюр: в Галерее «Виктория» соберут главные инсталляции современного искусства

В Галерее «Виктория» будут выставлять «Полный сюр!» — проект про роль инсталляции в современном российском искусстве. В экспозицию войдут шестнадцать работ художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска и родной Самары, а кураторами станут Сергей Баландин и Илья Крончев-Иванов.

Название говорит само за себя: участники проекта предложат посмотреть на искусство как на способ разобраться с реальностью, которая в последние годы чаще напоминает сюрреалистический сон. Пандемия, тревожные новости, постоянные перемены — все это превращается в выставочные пространства, где звук, свет, объекты и зритель собираются в один большой опыт.

Так что готовимся не просто смотреть выставку, а проживать ее (и, возможно, немного ловить тот самый «полный сюр» вместе с художниками). С 5 июня по 30 августа!

Текст: Артем Элекин
Фото: Архивы пресс-служб

