Что творят, что вытворяют! Знакомим с керамистами, которые представят выставку «Форма природы» на «Ночи музеев» в «Альфа Глэмпинге»

Если бы вы создавали объект, связанный с Подвальскими террасами, какие фактуры и материалы вы бы соединили в этой работе?

К сожалению, я еще не была на Подвальских террасах, но очень хотела бы их посетить. Видимо, моя работа окажется там быстрее меня, и я даже немного ей завидую!

Когда смотрю на фотографии Подвальских террас, то меня очаровывают плавные линии холмов. Издалека они похожи на что-то мягкое, в чем хочется укрыться. Думаю, в своей работе, посвященной этим местам, я бы отразила эту плавность линий и постаралась бы передать ощущение мягкости с помощью фактур.

Соня Сараева