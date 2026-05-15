Что творят, что вытворяют! Знакомим с керамистами, которые представят выставку «Форма природы» на «Ночи музеев» в «Альфа Глэмпинге»

Знаем, где встретимся после мегамарафона по субботней «Ночи музеев»! В «Альфа Глэмпинге» впервые пройдет масштабная акция: она объединит на одной площадке художников, кураторов, чтецов, поэтов и музыкантов. А еще керамистов, которые представят в музее без крыши отдельную выставку «Форма природы».
Собака.ru поговорила с выпускниками «Мастерской керамики» при Галерее «Виктория» — их работы можно будет встретить у подножия Подвальских террас! — и провела с ними блиц (о связи керамики и природы, тонкой грани между «красивым изъяном» и браком, «голосе» предметов — и не только!).
Анна Афанасьева
Если бы вы создавали объект, связанный с Подвальскими террасами, какие фактуры и материалы вы бы соединили в этой работе?
К сожалению, я еще не была на Подвальских террасах, но очень хотела бы их посетить. Видимо, моя работа окажется там быстрее меня, и я даже немного ей завидую!
Когда смотрю на фотографии Подвальских террас, то меня очаровывают плавные линии холмов. Издалека они похожи на что-то мягкое, в чем хочется укрыться. Думаю, в своей работе, посвященной этим местам, я бы отразила эту плавность линий и постаралась бы передать ощущение мягкости с помощью фактур.
Соня Сараева
Помните ли вы свою первую работу, которая была связана с чем-то природным? Что это было и где оно сейчас?
Это было еще в детстве. Помню, часто что-то мастерила: то из веток ивы и голышей, найденных на берегу Сока, то из кленовых листьев, найденных в Загородном парке. Не думаю, что те поделки сохранились: процесс тогда был намного важнее результата.
Сейчас я по-прежнему нахожу вдохновение для своей керамики и живописи в природе: в текстурах, запахах, звуках, образах животных и рыб. Последние нравятся особенно сильно — моя картина с окунем в 2023-м стала одним из лотов Аукциона молодого искусства — теперь она входит в частную коллекцию.
Ольга Силантьева
Что — на ваш взгляд! — связывает керамику и природу? Давайте выделим одно самое неочевидное сходство.
На мой взгляд, самое неочевидное сходство между керамикой и природой заключается в способности к эволюции. Природа, если рассматривать ее как процесс, является бесконечным циклом трансформаций. Создание новой работы для меня — это всегда живой процесс, где я, имея определенную тему, отдаю его часть самому материалу, давая глине жить в моих руках и эволюционировать моему замыслу. А когда керамика отправляется в печь, там она снова трансформируется (иногда и вовсе полностью меняет всю идею своего создания!).
Елизавета Сметана
Грань между «красивым изъяном» и техническим браком — где она? И как вы определяете ее для себя?
Кажется, меня почти всегда расстраивает, когда итоговое изделие отличается от первоначальных ожиданий. Иногда глазурь получается не такой, как планировалось, либо при обжиге меняется форма изделия или появляются трещины. Но если предмет остается функциональным, мне может даже понравиться итоговый результат. Появляется какая-то неожиданная уникальность, к которой хочется относиться трепетно, потому что даже специально повторить такое не всегда удается.
Олеся Исакова
Керамика + инородные природные элементы: как вы относитесь к добавлению камней, дерева, коряг к глине?
Я люблю эксперименты в техниках и материалах, сочетания разных текстур и фактур. Природные элементы придают особую теплоту работе и контраст.
Надежда Болдырева
Обжиг как стихия огня: бывали ли случаи, когда «ошибка» печи превращала работу в шедевр?
Работая с керамикой, ты всегда действуешь немного вслепую. Ты еще можешь контролировать форму изделия (хотя его может повести или просто разорвать!), но все, что касается покрытий, проявляется только после обжига — от цвета и до эффектов взаимодействия глазури-оксида-массы. Тут каждый выбирает свой путь — оттачивать работу с материалами до предсказуемого результата или с азартом довериться процессу. Пока обжиг учит меня принятию — признать «шедевром» то, что получилось.
Алсу Коуки Амри
Считаете ли вы свои работы экологическим высказыванием? Насколько важна для вас тема этичного отношения к природе в вашем творчестве?
Да, все мои работы, особенно серия «Морские структуры», — это манифест экологической оптимистики. Они показывают, как объекты вроде «Консервных структур» адаптируются к изменяющимся океанам, используя мусор не как угрозу, а как ресурс для позитивных изменений: протезы плавников, улучшенные окраски, симбиоз в цепочках питания. Тема этичного отношения к природе фундаментальна — через переработку таких инсталляций я подчеркиваю перерождение отходов, вдохновляя на устойчивость.
Екатерина Эдельман
У каждого предмета есть свой «голос»? Какой он у ваших предметов?
Голос моей керамики неловкий, больше похож на преодоление немоты. Голос не быстрый, не испуганный, но немного эмоционально-сбивчивый, ищущий свои интонации.
Екатерина Коталевская
Природа не терпит прямых линий и идеальной симметрии. А керамика? Важно ли здесь быть «идеальным»?
Природа прекрасна своей неправильной, асимметричной формой, живыми линиями и собственными ритмами. Керамика тоже является частью природы, ведь глина берется из земли. Она особенно интересна, когда автор не стремится просто копировать какой‑то предмет, а вкладывает в нее что‑то свое — будь-то наблюдения за природой или созерцательные размышления о чем‑то. Керамика создается руками, и в ней отчетливо видны отпечатки личности мастера: неровные контуры, разная толщина стенок — все это говорит о ручном труде, который так завораживает. Глядя на керамическое изделие, понимаешь, сколько времени и внимания автор посвятил его созданию.
