«От заката до рассвета» по-волжски: большой гид по «Ночи музеев-2026»

Представляем арт-блокбастер: ночью, когда галереи распахнут свои двери, экспонаты выйдут из тени, а привычные залы превратятся в сцены для перформансов, музеи нанесут культурный удар, и город заговорит на языке искусства. Держите раскадровку (читать: большую программу по «Ночи музеев») – без спойлеров тут не разобраться.
Напоминалка: в этом году акция пройдет 16 мая.
В девять и десять вечера у всех будет шанс увидеть Дом со слонами в новом свете – посетителей ждет анти-экскурсия: ночной маршрут (с фонариками и свечами!), в котором вместо привычного рассказа с датами и событиями гости услышат легенды, загадки и мистические истории о Даче.
Немузей в «Ночь музеев» открывает летнюю площадку! Гостей ждут авторские экскурсии, посвященные королю рок-н-ролла Элвису Пресли, выставка ретро-автомобилей, лайв-выступления и джемы. Двери Дома рока «Звезда» будут открыты с восьми до одиннадцати вечера.
Впадаем в состояние потока искусства и записываем в маршрут Третьяковку в Самаре. Новая выставка, живая музыка, десяток мастер-классов от речной станции «Береговая», перформативная тренировка по гребле, лекции о Волге-матушке, коллективный хоровод и презентация долгожданного мурала по эскизу Валерия Чтака – с семи до одиннадцати вечера в программе галереи.
Ресторан «Дуся» приглашает отправиться в гастрономическое путешествие сквозь время: с четырех часов дня до десяти вечера экскурсии по комплексу «ЛетягинЪ» с остановками на фотосессию у наличников от «Том Сойер Феста» и мастер-классом (начало в половину пятого!) с созданием коллажа по мотивам Репина. Главным событием станет званый ужин: в программе – блюда русской кухни и лекция от искусствоведа Екатерины Сокол.
Пройтись по выставке Кирилла Манчунского «ПРИВЕТКАКДЕЛА?» в четыре часа дня и девять вечера отправляемся в галерею «Измерение 13», которая в эту ночь будет работать до одиннадцати часов.
Команда кластера подготовит медиаинсталляции, лазерную проекцию, мэппинг и аудиовизуальные лайвы. На летнике покажут большой проект от ELEMENTS с международными авторами, а внутри – организуют выставку «Седьмой сон» от сообщества нейрохудожников «Березовый промпт», а также «Родное» от резидентов «Дома 77» и «Край» от «Галереи 419» (все про локальное искусство!). Прием гостей – с шести вечера до четырех утра.
С двенадцати часов дня до девяти вечера в пространстве «ЦЕХ» развернется большая книжная ярмарка от издательства «МИФ». Кроме этого гостей ждут лекции об искусстве и мифологии от Елены Матвеевой, Артема Ширкунова и Анастасии Паламарчук. В «Бенке холл» пройдет медиа-перформанс в трех актах от студии Сергея Судакова совместно с командой «Фокус Медия 63» (будет красиво!), на крыше – театральная читка «Комната забытых вещей», а в «Бойлерной» откроется выставка «Свет». И весь день – с восьми утра до десяти вечера – будет работать выставка «Точка на карте: код 63».
С трех часов дня до одиннадцати вечера в программе музея: мастер-класс «Мастерская костюмера», бесплатное посещение постоянной экспозиции и тематических залов, перформативная читка, театрализованное представление по мотивам фильма «Берегись автомобиля», авторская экскурсия Дмитрия Дмитриева, на которой он расскажет о значении музыки в биографии кинорежиссера. А еще пешеходные экскурсии с интересными фактами о Самаре: «По следам Юрия Деточкина» и «Самара Кондитерская» – в два и четыре часа дня.
Вся программа Музея Модерна в этом году пройдет в особняке, а посвящена она будет «Старым линиям». Вместе с кураторами выставки гости будут исследовать плавные формы модерна и разбираться, как он повлиял на архитектуру и искусство. С семи до одиннадцати вечера в программе: лекции о модерне и самарском купечестве, выступления самарской арт-рок группы и выставка «Ранняя любовь».
Ровно в полдень здесь откроется семейная мастерская «Столярник», на которой участникам предложат смастерить модель машинки, а сразу после – в сквере музея игрушечные автогонки. С двух часов дня планируется свободное посещение выставки «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды», а в пять вечера желающие смогут присоединиться к кураторской экскурсии. Также в программе пешеходная экскурсия по Ленинскому району, фотопрогулка, авторская экскурсия Екатерины Гуровой и концерт «Фефа и Павел Скитев. Культурный диалог».
С шести до восьми вечера через иммерсионную постановку погружаемся в атмосферу конца восьмидесятых-начала девяностых годов на программе «Родные». Гостей вечера ждут мини-выставка, киносеанс «Обратно в прошлое», зона мастер-классов «Очумелые ручки», уникальные лекции о ностальгии в современной культуре, кураторская экскурсия по выставке «Здесь вам не тут», квест, авторский дрейф от художника Кирилла Гурова и зажигательная ретро-дискотека. Двери музея будут открыты с шести до девяти вечера.
На первую (за три года!) «Ночь музеев» Галерея подготовила экскурсию по выставке «Самое красивое место, где я когда-либо был» (и это шанс заскочить в уходящий вагон – выставка будет работать предпоследний день), лекции, мастер-классы, «виниловый» закат в панорамной библиотеке, архитектурно-юмористическое шоу, развлечения для детей и диджей-сет на крыше под ночным «Солнышком». Показ всех залов отреставрированного здания тоже будет! Начнется праздник в час дня, а завершится ближе к полуночи.
В шесть вечера собираемся в Самарском областном художественном музее: гостей ждут выставки, экскурсии, мастер-классы, иммерсивные выступления и творческие встречи, объединенные одной темой – памятью о Самаре, ее людях и культурном наследии. Разговоры о прошлом и настоящем родного города завершатся в одиннадцать вечера.
«ЗИМ Галерея» в эту ночь превратится в эпицентр культурного вайба: с трех часов дня до одиннадцати вечера – авторские экскурсии с Кириллом Зыряновым и Диной Богусоновой по действующим выставкам, лекция об архитектуре от Армена Арутюнова и сеанс коллективного рисования от «Школы плохого рисунка» (берем любые материалы и рисуем модель с натуры!).
Двери магазина в этот день не закроются до полуночи, с семи вечера в игру вступит диджей с виниловым сетом, а всех посетителей будет ждать кофейное угощение от партнеров (чтобы точно не уснуть до рассвета!).
Без лишнего шума и белых стен, уникальная галерея уличного искусства «Окраина» под открытым небом открывает двери – в час дня гостей ждет не просто прогулка, а настоящая медитация по стрит-арт-проекту.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Евгений Шаров, Михаил Денисов, «Станкозавод», архивы пресс-служб
