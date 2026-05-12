Время светить! Галерея «Виктория» представила программу на «Ночь музеев»

Представьте, что арт‑пространство решило устроить праздник соседства: ремесло пригласило архитектуру на танец, музыка подсела за рояль среди книг, а детская фантазия привела с собой светящихся спутников. Именно так и будет: на «Ночь музеев» «Виктория» превратится в пространство, где искусство побеседует со всем, что обычно остается по ту сторону витрины. Предвкушаем: будет именно та атмосфера, ради которой стоит выйти из дома.

Здание, прошедшее долгую реконструкцию, само стало произведением искусства, облачившись не только в технологичный, но и в философский «наряд». Исследовать «Викторию» помогут обзорные экскурсии от медиаторов и кураторов – Александра Мищенко, Кристины Нижегородцевой, Анастасии Альбокриновой и Сергея Баландина.

Внутри – миры, которые не хотят существовать порознь: инсталляции с локальным контекстом (у вас есть шанс распутать заговор тополей!) и выставки играют друг с другом, история превращается в интерактив, а реставрация соборов неожиданно соседствует с плодами мастерской по созданию маленьких светящихся спутников.

Даже ночью в Галерее «Виктория» будет светить «Солнышко»! Арт-объект Игоря Самолета переосмыслен в башню-маяк, вступающий в диалог не только с городской средой, но и со зрителем. Каждый сможет стать соавтором: фонарь на шпиле будет превращать текстовые послания в сигналы азбуки Морзе. Сообщения можно оставить на сайте проекта (злые насмешки добрый маяк не передает!).

Тишина в библиотеке – это тоже стереотип, который ломает Галерея, разместив рояль среди книг (никаких «тссс»!). Екатерина Нестерова из «Джульетта любит лето» соединит классику и джаз. Музыка здесь не просто фон: она рассказывает об экспонатах, а экспонаты отвечают музыке. Виниловый диджей-сет от TSYO создаст саундтрек, идеальный для прогулки по Галерее под открытым небом.

Звезды сошлись: 16 мая, ровно в два часа дня, браслет должен быть на руке!