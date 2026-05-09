Это молния: «Альфа Глэмпинг» устраивает «Ночь музеев» у подножия Подвальских террас

Такое видим впервые: «Альфа Глэмпинг» присоединится к международной акции «Ночь музеев» и устроит настоящий музей под открытым небом – прямо у подножия Подвальских террас.

За чем едем? За лекцией куратора образовательной программы Галереи «Виктория» Анастасии Альбокриновой, поэтическими перформансами от проекта «Волжский стих» и знакомством с работой художника второй волны самарского современного искусства и сотрудника филиала Третьяковской галереи в Самаре Ивана Ключникова. 

Здесь же будет представлена световая экспозиция Мэй Тамазава – медиахудожника из Японии, чьи работы были представлены – а тут внимание! – на фестивале «Коачелла»  в 2026 году! Приятным (и важным!) бонусом станут гастрономическое сопровождение, выставка «Форма природы» с работами локальных авторов и выступление импровизационного оркестра «Синестезия» – будут играть композиции музыканта Саши Беги Быстро. 

Фиксируем: 17 мая, старт в пять дня. И что это, если не идеальная коллаборация природы и искусства?

Фото: Архивы пресс-служб

