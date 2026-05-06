Самарская область на языке камня и стекла: на «Станкозаводе» откроется выставка, объединяющая фотографию и мозаику

Во-первых, это красиво! А во-вторых, действительно необычно: мы про совместный проект «Точка на карте: код 63» студий «Мозаичная история» и «Мозайчики» из Самары и Тольятти.

Что будет? Выставка, которая сделает фотографию и мозаику единым целым. В основе проекта – фото издания «Кому на Волге» авторства Виталия Шабинского. Ищем кирху, Жигулевский завод (а еще Жигулевские горы!), Мыс Красоты – и не только!

И записываем: выставка продлится с 16 по 22 мая в корпусе «А» на «Станкозаводе».