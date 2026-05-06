Не время спать: Третьяковка в Самаре уже зовет на главное арт-событие весны

Третьяковка в Самаре сделала это – анонсировала программу на «Ночь музеев»! Гостей ждет новая выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве», живая музыка от The Blessed Tiger и Павла Куприянова, речная станция «Береговая» с десятком мастер-классов (от создания брошей-спасательных кругов и открыток с волжскими закатами до авторской росписи брелоков и мастерства бумажных корабликов!).

Ожидается перформативная тренировка по гребле (что? да!) от художницы Ксении Загайновой, лекции о Волге и коллективный хоровод под конец вечера. А главный бонус – прямо во дворе презентуют долгожданный мурал по эскизу Валерия Чтака. В общем, 16 мая Самара официально впадает в состояние потока.