Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Не время спать: Третьяковка в Самаре уже зовет на главное арт-событие весны

Третьяковка в Самаре сделала это – анонсировала программу на «Ночь музеев»! Гостей ждет новая выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве», живая музыка от The Blessed Tiger и Павла Куприянова, речная станция «Береговая» с десятком мастер-классов (от создания брошей-спасательных кругов и открыток с волжскими закатами до авторской росписи брелоков и мастерства бумажных корабликов!).

Ожидается перформативная тренировка по гребле (что? да!) от художницы Ксении Загайновой, лекции о Волге и коллективный хоровод под конец вечера. А главный бонус – прямо во дворе презентуют долгожданный мурал по эскизу Валерия Чтака. В общем, 16 мая Самара официально впадает в состояние потока. 

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: