Мифы выходят из тени: 14 февраля в SPACE13 gallery открывается новая выставка «Самый темный час перед рассветом»

Искусство – лучший фонарик в любой темноте. Доказательство – новая выставка SPACE13 gallery «Самый темный час перед рассветом» – исследование мифов, сказок, архетипов и культурного кода через призму творчества. Участники выставки – Ольга Айдина, Юлия Баранюк, Яснояра Брусникина, Анастасия Глухова, Анастасия Григорьева, Софья Журавкова, Майя-София Жуматина, Лидия Ильчук, Герман Инг, Ксения Кабачек, Дарья Клементьева, Лена Козлова, Данила Колтушкин, Кутя, Ира Ленсберр, Наталья Межерицкая, Вильгений Мельников, Марина Нико, Оксана Муратова, Руслан Нургалиев, Владимир Ос, Надежда Прадес, Иван Репкин, Николай Рындин, Елена Тормышева, Александр Филимонов, Олег Цыба, Алена Черных и Диалет Шагой – обратились к образам из древних сказок и на время превратили галерею в пространство культурной терапии, где зрителей ждет арт-ответ всем современным кризисам.

Официальное открытие – 14 февраля в пять вечера. Экспозиция будет доступна до 5 апреля.