Все в арт-трип: Маргарита Галявеева, Оля Левыкина и Анна Радаева о главных выставках, фестивалях, ярмарках и биеннале 2026 года

сооснователь арт-клуба «Худрук»

«Венецианская биеннале», 9 мая-22 ноября 2026 года

В этом году в Венеции вновь состоится одна из самых авторитетных и престижных выставок современного искусства в мире – «Венецианская биеннале». Она проводится с 1895 года и является одной из старейших в мире. Тема шестьдесят первой биеннале – In minor case – «В минорном ключе». Она отсылает к музыке, ассоциируемой с меланхолией, импровизацией и близостью. Скорее всего речь пойдет не о печали, а просто о другом способе звучать. Одним из источников вдохновения для проекта послужил джаз как одно из самых импровизационных музыкальных направлений.

Однако детали проекта биеннале, список стран-участниц и художников будут объявлены только в конце февраля. Открытие биеннале запланировано на 9 мая 2026 года и продлится до 22 ноября.

«Худрук» побывал на «Венецианской биеннале» в 2024 году. И мечтает попасть туда вновь. К сожалению, российским зрителям не так просто добираться до Италии. Но для страждущих сердец, влюбленных в современное искусство, нет преград.

«Архстояние», парк Никола-Ленивец, с 23 по 26 июля 2026 года

Наша давняя мечта – поездка на «Архстояние» – фестиваль ландшафтных объектов в парке Никола-Ленивец в Калужской области. Это однозначно одно из самых важных событий для современного искусства и архитектуры.

Ежегодно среди полей и лесов вырастает удивительный город. Объекты, появившиеся здесь благодаря «Архстоянию», сформировали ландшафт парка. Художники, артисты и режиссеры создают временные объекты и явления в рамках заданной темы – инсталляции, медиа-проекты, перформансы, концерты и спектакли.

В этом году «Архстояние» пройдет с 23 по 26 июля. Организаторы обещают полный уход от реальности и повседневной рутины. Каждый гость станет участником тотального спектакля, удивительного квеста, помогающего ответить на важные вопросы сегодняшнего дня: «Кто я?», «Куда я иду?» и «Как построить новый маршрут?».

Хедлайнером «Архстояния-2026» станет арт-объект «Розовый сон» Антона Качуркина. Монумент представит собой пятнадцатиметровую розовую постройку-лабиринт с запутанными лестницами и разновеликими площадками.

Жить придется в палатке или шатре, но таким не испугаешь настоящих волжан!

Cosmoscow (место и дата уточняются)

«Худрук» ежегодно посещает самую важную ярмарку современного искусства в России – Cosmoscow. Каждый год осенью она объединяет галереи, художников, экспертов, коллекционеров и ценителей искусства из России и со всего мира. Это место, где отслеживаются тенденции и задаются тренды.

Самое интересное – попасть на предпоказ ярмарки во время «часов для коллекционеров»: большинство работ еще не проданы и составляют цельную экспозицию, людей не слишком много и можно спокойно пообщаться с галеристами и художниками, а у стендов разгуливают знаменитости – от звезд поп-сцены до владельцев крупного бизнеса. Можно подглядеть за их выбором или даже стать свидетелем интересной сделки.