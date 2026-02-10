Все в арт-трип: Маргарита Галявеева, Оля Левыкина и Анна Радаева о главных выставках, фестивалях, ярмарках и биеннале 2026 года

Раскачались за месяц? Мы (надеемся, что и вы!) да! Основатели арт-клуба «Худрук» Маргарита Галявеева, Оля Левыкина и Анна Радаева поделились с Собака.ru культурными планами на 2026 год. Фиксируем все: в марте едем в Питер на открытие выставки «Женщина спасет мир» в Русском музее (и успеваем в Москву на «Радость земного притяжения» в ГМИИ имени Пушкина!), в мае – выбираем между «Контуром» в Нижнем Новгороде и «Венецианской биеннале» (или убиваем сразу двух зайцев!), в июле собираем походные рюкзаки на «Архстояние», а осенью планируем встречу на Cosmoscow.
Маргарита Галявеева
сооснователь арт-клуба «Худрук»
«Женщина спасет мир», Русский музей, март-сентябрь 2026 года
Пока зимний Петербург отказывается менять палитру, городская арт-сцена уже перешла к решительным высказываниям. В этом году мы наблюдаем, как большие академические институции вступают в живой и искренний диалог с современностью, не теряя при этом своей вековой стати.
В 2026 году Русский музей представляет одну из самых насыщенных программ за последние годы. Главный блокбастер сезона – масштабная экспозиция «Женщина спасет мир», которая готовится к открытию в марте и продлится по сентябрь 2026 года. Проект представит эволюцию женского образа в российском искусстве – от торжественного петровского барокко до смелых экспериментов авангарда. Это масштабное исследование того, как менялась роль и восприятие женщины в обществе и искусстве на протяжении веков. Лайфхак: по четвергам Русский музей работает до девяти вечера. Это лучшее время: туристов меньше, а в залах загорается подсветка.
«Радость земного притяжения», ГМИИ имени Пушкина, до 15 марта 2026 года
Этот год проходит под знаком Марка Шагала. Москва в ГМИИ имени Пушкина заново открывает монументальную живопись из собрания Русского музея (опять он!), исследуя метафизику полета и «Радость земного притяжения». В Пушкинском в центре экспозиции – все то, за что мы любим Шагала и чем восхищаемся: густая живопись, где законы физики капитулируют перед чувствами.
Оля Левыкина
сооснователь арт-клуба «Худрук»
«Контур» и «Контур.Фото», 14-17 мая 2026 года (место уточняется)
Арт-клуб «Худрук» едет в Нижний Новгород на четвертую ярмарку графики «Контур» и вторую по счету ярмарку фотоискусства «Контур.Фото». Спрос на совриск растет семимильными шагами, поэтому в дни ярмарки все близлежащие отели уже солд-аут. Рекомендую бронировать их еще в январе или поехать в компании с «Худруком» в готовый тур. Анонсом поделимся скоро в нашем канале.
Более сорока значимых галерей России и возможность познакомиться напрямую с художниками и галеристами (ведь окутывающий волжский теплый бриз располагает всех участников вести оживленные беседы о том, как будем всем сообществом поднимать арт-рынок в России, хвалиться своими успехами и вместе переживать неудачи!) – явные причины посетить арт-событие. Для коллекционеров это еще и идеальный формат влиться в тусовку, а заодно выяснить, по праву ли Нижний Новгород запатентовал за собой статус «Столицы закатов» (или Самара еще может вступить в конкурсную борьбу?).
Анна Радаева
сооснователь арт-клуба «Худрук»
«Венецианская биеннале», 9 мая-22 ноября 2026 года
В этом году в Венеции вновь состоится одна из самых авторитетных и престижных выставок современного искусства в мире – «Венецианская биеннале». Она проводится с 1895 года и является одной из старейших в мире. Тема шестьдесят первой биеннале – In minor case – «В минорном ключе». Она отсылает к музыке, ассоциируемой с меланхолией, импровизацией и близостью. Скорее всего речь пойдет не о печали, а просто о другом способе звучать. Одним из источников вдохновения для проекта послужил джаз как одно из самых импровизационных музыкальных направлений.
Однако детали проекта биеннале, список стран-участниц и художников будут объявлены только в конце февраля. Открытие биеннале запланировано на 9 мая 2026 года и продлится до 22 ноября.
«Худрук» побывал на «Венецианской биеннале» в 2024 году. И мечтает попасть туда вновь. К сожалению, российским зрителям не так просто добираться до Италии. Но для страждущих сердец, влюбленных в современное искусство, нет преград.
«Архстояние», парк Никола-Ленивец, с 23 по 26 июля 2026 года
Наша давняя мечта – поездка на «Архстояние» – фестиваль ландшафтных объектов в парке Никола-Ленивец в Калужской области. Это однозначно одно из самых важных событий для современного искусства и архитектуры.
Ежегодно среди полей и лесов вырастает удивительный город. Объекты, появившиеся здесь благодаря «Архстоянию», сформировали ландшафт парка. Художники, артисты и режиссеры создают временные объекты и явления в рамках заданной темы – инсталляции, медиа-проекты, перформансы, концерты и спектакли.
В этом году «Архстояние» пройдет с 23 по 26 июля. Организаторы обещают полный уход от реальности и повседневной рутины. Каждый гость станет участником тотального спектакля, удивительного квеста, помогающего ответить на важные вопросы сегодняшнего дня: «Кто я?», «Куда я иду?» и «Как построить новый маршрут?».
Хедлайнером «Архстояния-2026» станет арт-объект «Розовый сон» Антона Качуркина. Монумент представит собой пятнадцатиметровую розовую постройку-лабиринт с запутанными лестницами и разновеликими площадками.
Жить придется в палатке или шатре, но таким не испугаешь настоящих волжан!
Cosmoscow (место и дата уточняются)
«Худрук» ежегодно посещает самую важную ярмарку современного искусства в России – Cosmoscow. Каждый год осенью она объединяет галереи, художников, экспертов, коллекционеров и ценителей искусства из России и со всего мира. Это место, где отслеживаются тенденции и задаются тренды.
Самое интересное – попасть на предпоказ ярмарки во время «часов для коллекционеров»: большинство работ еще не проданы и составляют цельную экспозицию, людей не слишком много и можно спокойно пообщаться с галеристами и художниками, а у стендов разгуливают знаменитости – от звезд поп-сцены до владельцев крупного бизнеса. Можно подглядеть за их выбором или даже стать свидетелем интересной сделки.
