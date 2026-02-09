Это «Бойлерная» история: в новом культурном центре на «Станкозаводе» откроется выставка «Двенадцать»

Новый культурный центр на «Станкозаводе» – «Бойлерная» – готовит первую в своей истории выставку «Двенадцать». В экспозиции – работы (вот тут не удивляйтесь!) двенадцати мастеров изобразительного искусства – Оксаны Стоговой, Марии Кретовой-Бабич, Эльмиры Гилаевой, Галины Петры, Натальи Шепелевой, Андрея Курочкина и Михаила Шульпина, Андрея Самолинова, Вадима Тюкина, Дины Богусоновой, Дениса Вертиго и Игоря Гузеева. Живопись самых разных жанров (от нео-реализма до абстракционизма), акварель, скульптура, эмаль, ультрановое искусство и инсталляции – будет, кажется, вообще все (с 13 февраля по 9 марта!).