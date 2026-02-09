Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Собирайтесь: Музей Модерна открывает новую выставку «Ранняя любовь»

Хорошая новость номер один: в Самаре есть коллекционеры современного искусства (в декабре мы успешно доказали это в нашем номере!). Хорошая новость номер два: «Ранняя любовь» (новая выставка в Музее Модерна!) откроется 12 февраля в семь вечера. Самарские герои – Сергей Баландин, Маргарита Галявеева, Сергей Журавлев, Александр Даранович, Мария Иванова и Анна Радаева – покажут, что хранится в их частных собраниях: а там и произведения локальных художников, и работы звезд российского искусства.

Текст: Екатерина Узилова
Фото: Архивы пресс-служб

