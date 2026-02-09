Новость-молния: галерея «Виктория» отметит двадцатилетие сразу тремя выставочными проектами!

Ну, дождались! В первую пятницу марта, 6 числа, галерея «Виктория» наконец-то откроет свои двери в обновленном здании. И сделает она это максимально громко – ожидаются сразу три выставочных проекта: экспозиция «Самое красивое место, где я когда-либо был» с работами Андреаса Гурски, Эрика Булатова, Питера Дойга, Такаси Мураками и Вольфганга Тильманса (из самарских художников можно будет увидеть работы Дарьи Емельяновой, Алексея Журавлева и Геннадия Филатова!), цикл проектов «Заговор тополей» и монументальный объект Игоря Самолета «Солнышко» на крыше здания.