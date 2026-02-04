Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Черное с белым (и наоборот!): в самарском Доме журналиста откроется выставка и фестиваль «Фотострелка»

Новость для самых быстрых: сегодня (в час дня!) в Доме журналиста запустят «Фотострелку» – выставку и фестиваль черно-белой фотографии. На открытии гостей познакомят с работами фотохудожников из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Калуги, Ростова-на-Дону, Кирова, Димитровграда, Красноярска, Томска, Пензы, Нижнего Новгорода и Мехико (да, да, это Мексика!). 

Тем, кто не успеет заглянуть в первый день, не расстраиваться – «Фотострелка» будет работать до 27 февраля включительно. Важно, что 7 числа, в полдень, здесь запланированы обзор выставки и перформанс, а с часа до семи – выступления спикеров – фотографов Николая Муханова, Елены Фоминой, Кристины Сырчиковой, Екатерины Мишиной, Евгения Андреева и Катерины Зеленой.  

Фото: Екатерина Мишина («Круги на воде»), Елена Фомина (из серии «Соль»)

