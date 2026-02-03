От обыденности до абстракции: в Skuratov Coffee открывается новая выставка от галереи «Виктория»

Если в пятьдесят оттенков серого добавить каплю розового, получится не новый фильм, а выставка «Бытие» от галереи «Виктория» в Skuratov Coffee на Молодогвардейской. Самарский художник Антон Антонов в своей живописно-графической серии исследует монохромную обыденность – ванные комнаты, подъезды, городские задворки – и сталкивает ее с абстрактными яркими пятнами.

Что это – магическая изнанка реальности или спасительные миражи будних дней? Узнать ответ можно 7 февраля в двенадцать дня на открытии выставки, где состоится встреча с художником.