Искусство

Искусство выходит в город: в филиале Третьяковской галереи в Самаре запускают второй сезон программы «Художник+»

Это возможность: филиал Третьяковской галереи в Самаре объявил старт второго сезона программы «Художник+». Это арт-резиденция, где современное искусство развивается в связке с городом и его жителями. Формат программы строится на междисциплинарном диалоге: художники, кураторы и исследователи работают вместе с самарскими специалистами, не связанными напрямую с искусством. В фокусе – локальный контекст, совместное исследование, обмен опытом и взаимное вдохновение, на выходе – художественное произведение, исследовательский проект или публичный ивент. 

К участию в опен-колле приглашают художников, кураторов и исследователей из России старше восемнадцати лет. Нужно предложить тему, в которой хочется поработать, описать идею проекта, прикинуть бюджет и быть готовым к коллаборации с «Плюсом».

Текст: Артем Элекин
Фото: Социальные сети филиала Третьяковской галереи в Самаре

