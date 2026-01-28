Это ласт колл! Продолжаем знакомство с художниками выставки «Вечеринка»

Иван Афонский

Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?

Да, если не пытаться конкурировать с продуктами потребления, а стараться говорить на своем языке и отстаивать то, что важно для тебя.

Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?

Основной ингредиент моего искусства – это точность и наблюдательность. Я очень внимателен к деталям, состояниям и тому, что чаще всего остается незамеченным.