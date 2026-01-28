Это ласт колл! Продолжаем знакомство с художниками выставки «Вечеринка»

Выставка «Вечеринка» – почти все (1 февраля работает в «ЗИМ Галерее» последний день!). И это наша финальная блиц-подборка с художниками: узнали у Ивана Афонского, Надежды Прадес, Марины Нико и Яны Каренских, можно ли создать прекрасное и подлинное в мире, где главенствует массовое потребление, и из каких главных «ингредиентов» получаются настоящие произведения искусства.
Иван Афонский
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Да, если не пытаться конкурировать с продуктами потребления, а стараться говорить на своем языке и отстаивать то, что важно для тебя.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Основной ингредиент моего искусства – это точность и наблюдательность. Я очень внимателен к деталям, состояниям и тому, что чаще всего остается незамеченным.
Надежда Прадес
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Для меня подлинность искусства не определяется противопоставлением рынку или массовому потреблению. Современное искусство существует внутри этих систем, но не сводится к ним. То есть я как художник могу работать в условиях потребления, выставочной экономики, институций, но при этом сохранять автономию высказывания. Подлинность здесь – это ответственность за то, что я говорю, и понимание, почему я это говорю именно сейчас и именно так.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Основной ингредиент: моменты коллективной энергии как опыт свободы, возникающий в открытой коммуникации между людьми, где человек чувствует себя включенным в происходящее.
Марина Нико
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Сама концепция массового потребления не является чем-то принципиально новым. В мире, где главенствует массовое потребление, искусство развивается, трансформируясь под новые реалии. Меняется лишь форма, но суть остается прежней: искусство продолжает выполнять свою основную роль в жизни человека, помогая осмыслить мир и выразить себя. Эмоциональная составляющая остается главным элементом искусства. Независимо от эпохи, оно способно задевать самые глубокие чувства. А чтобы это сработало, его должен создавать человек. Так что, пока существуют творцы, наделенные талантом, искусство будет существовать.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Я думаю, что главный ингредиент у моего искусства – это реализм. Если вы представите желанное будущее, то я напишу его как случившееся и материальное.
Яна Каренских
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
С каждым днем все труднее встретить действительно уникальные, созданные не ради коммерческих целей, отражающие душу творца произведения. Рынок диктует нам свои тренды и зачастую для выживания художник должен им следовать. Раньше искусство звучало громче и не вызывало ассоциаций с массовым потреблением. Сегодня же оно все больше синонимично слову «товар». На мой взгляд, наша цель как человечества – сохранить аутентичность и не сводить искусство в экономические отношения производства-потребления, ведь тогда теряется всякий смысл и трансформирующая сила творений. Искусство ценно как акт неуловимого чувственного опыта и важно предотвратить превращение его в инструмент капиталистической системы.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Главные составляющие моего творчества как блюда – это личный опыт, чувства, переживания и взгляд на мир. Для меня процесс создания картины как терапевтический сеанс. Я отпускаю все, накладывая мазки на холст, вкладываю часть себя, и поэтому признание зрителя для меня всегда становится моментом разделения этих чувств, понимания и единения. Пожалуй, искусство – одна из главных ценностей, ради которых я живу.
Фото: Михаил Денисов, Александра Афонская, Полина Болгова, архивы пресс-служб
Комментарии (0)