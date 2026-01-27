Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Как видят время в Самаре: Дмитрий и Мария Храмовы примут участие в фестивале искусств Prima Materia

В последний день первого месяца зимы в Риме начнется фестиваль искусств Prima Materia: его кураторы Андреа Ди Нецио и Ванесса Мингоцци исследуют творческий потенциал искусства как формы воплощенного мышления, собирая идеи и жесты, способные превратить интуицию – prima materia – в перцептивный опыт.

В этом году в залах Палаццо Сфорца Чезарини в Генцано-ди-Ромa будет представлена работа самарских архитекторов: Дмитрий и Мария Храмовы покажут свое размышление о структуре символа времени – инсталляцию HOROS. 

Мы создаем символические структуры. То, что должно быть мягким и пылающим, выражающим тепло человеческого духа, представлено как твердое и грубое, сжатое человеком в железном порядке. Бетонные «свечи» – это части конструкции реального здания, его полы, созданные и вырезанные человеком. Они соединены железной арматурой в жесткую конструкцию. Мы пытаемся связать себя четкими, грубыми соединениями, в железном порядке, боясь заблудиться в этом мире. Цепляясь за жесткую структуру, мы пытаемся удержать время, этот «настоящий» момент жизни.

Размышляя о структуре символа, мы сравниваем две структуры, одухотворяя неодушевленное, которое также несет следы жизни и времени. Вся инсталляция неоднозначна. Мы либо теряем свои души и становимся вневременными, окаменевшими структурами, либо черпаем из них жизнь, из их сущности. От прямого символа замерзших свечей мы переходим к осмыслению поэтики следов времени, оставленных на структурах реальности.

Онлайн-репортаж с открытия выставки запланирован на 1 февраля в пространстве «Станкозавода» «ЦЕХ».

Фото: Архивы Дмитрия и Марии Храмовых

