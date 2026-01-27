Футбол как искусство: «Акрон» привезет в Самару коллекцию авторских постеров

Вот это передача (крутых новостей!): в Самаре откроется выставка постеров, посвященных матчам футбольного клуба «Акрон». Экспозицию с работами современных российских иллюстраторов будут показывать на «Станкозаводе» с 31 января по 26 апреля.

В субботу организаторы подготовят образовательную программу: с трех дня до шести вечера в пространстве «ЦЕХ» пройдет лекторий. Руководитель спецпроектов «молодых и звонких» Полина Дрожжина расскажет о работе клуба за пределами футбольного поля и объяснит, как можно посотрудничать с «Акроном», научный сотрудник Музея Модерна и автор паблика «Старой Самары последний сон» Леонид Копылов прочитает лекцию о спорте в дореволюционной Самаре, а иллюстратор и художница Юлия Завтур объяснит, как делать коммерческую графику так, будто создаешь проект – в первую очередь! – для себя.