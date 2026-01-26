Обратный отсчет до финала «Вечеринки»: художники выставки в «ЗИМ Галерее» о чувствах зрителей, передаче тепла и присутствия

До «афтепати» «Вечеринки» (читать: аукциона!) остаются считаные дни – и проведем мы их, знакомя читателей Собака.ru с художниками коллективной выставки. Поговорили с Татьяной Якушевой, Ксенией Кабачек, Ольгой Селезневой, «Бусинками» и Анастасией Соловьевой о «списке радостей» (из ста пунктов!), выражении «вкуса» на полотне и подлинности искусства как честности и внимания к внутреннему опыту человека.
Татьяна Якушева
Что лично вас заставляет радоваться миру?
Как-то составила свой «список радостей», где оказалось более ста пунктов. До сих пор обращаюсь к нему, когда настроение на нуле. Безотказно радуют баня, хорошие выставки, красиво сервированный стол с вкусной едой и запах сирени, который наполняет город в мае.
Какую эмоцию вы хотели бы увидеть на лице зрителя после знакомства с вашей работой?
Я бы хотела, чтобы зритель почувствовал тепло и свет, пронизывающий летнюю веранду на старой даче, и погрузился в приятные воспоминания или фантазии.
Ксения Кабачек
Что лично вас заставляет радоваться миру?
Новые люди и новые места.
Какую эмоцию вы хотели бы увидеть на лице зрителя после знакомства с вашей работой?
Интерес.
Ольга Селезнева
Что передать сложнее – аромат специй или тепло общения за трапезой?
Самое сложное – передать не конкретный аромат специй и не предметную сторону обеда, а само ощущение тепла и присутствия. Это состояние возникает в паузах и в общей тишине за столом. Для меня важно самой очень тонко чувствовать и наблюдать этот момент – быть внутри него, а затем через цвет, ритм и соотношение форм попытаться удержать и передать это хрупкое чувство. Краска здесь становится не описанием, а способом проявить ускользающее состояние близости и спокойствия, которое невозможно увидеть напрямую, но можно почувствовать.
Можно ли нарисовать вкус? Какие приемы для этого используете?
Вкус невозможно изобразить буквально, как мне кажется, его нельзя «нарисовать» как форму или предмет. Но его можно выразить. Я работаю с ощущением вкуса через контрасты цвета и насыщенности, через ритм пятен и взаимодействие теплых и холодных оттенков. Важную роль играет и текстура краски: плотные, густые мазки ассоциируются с насыщенностью и плотностью вкуса, более прозрачные и спокойные – с мягкими, обволакивающими ощущениями. Для меня вкус – это не характеристика еды, а чувственное впечатление, которое возникает в памяти, и именно это впечатление я стараюсь передать живописными средствами.
ХК «Бусинки»
Что передать сложнее – аромат специй или тепло общения за трапезой?
Аромат специй.
Можно ли нарисовать или связать вкус? Какие приемы для этого используете?
Можно, но не удивляйтесь, если он будет немного отдавать тряпкой или бумагой. Приемы простейшие: крючок, кисть, магия трех женщин.
Анастасия Соловьева
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Да, именно в таком мире подлинное искусство становится особенно необходимым. Когда вокруг много быстрых образов и поверхностного контента, искусство перестает быть просто объектом потребления и возвращает себе функцию замедления, переживания и личного диалога. Подлинность сегодня – это не протест, а честность и внимание к внутреннему опыту человека. Более того, именно сейчас подлинное искусство и возможно. В мире массового потребления все быстро устаревает, а настоящее искусство не подстраивается под тренды, оно живет дольше и глубже. Для меня подлинность – это работа не с ожиданиями рынка, а с собственным состоянием, памятью и ощущениями.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Мой главный ингредиент – это настроение и эмоция момента. Мне важно не зафиксировать реальность буквально, а сохранить то ощущение, которое остается после прожитого эпизода: тепло, радость, легкую ностальгию, знакомые каждому воспоминания об отдыхе, лете, юге, людях рядом. Я работаю с эмоциональной памятью – с тем, что откликается сердцу и возвращает к простым, но ценным состояниям: ощущению солнца на коже, шуму курорта, человеческой близости, внутреннему покою. В этом смысле мои работы – не столько про конкретные места или персонажей, сколько про состояние, в котором зритель узнает себя.
Мне важно сохранить живую энергетику момента, его импульс и искренность. Поэтому в моем искусстве много спонтанности, яркого цвета и человеческого тепла – как напоминание о том, что самые ценные переживания часто рождаются из простых и знакомых каждому мгновений.
Фото: Михаил Денисов, Софья Карелина, Андрей Кабачек, Даня Хазигалиев, Анастасия Соловьева, архивы пресс-служб
Комментарии (0)