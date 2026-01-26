Обратный отсчет до финала «Вечеринки»: художники выставки в «ЗИМ Галерее» о чувствах зрителей, передаче тепла и присутствия

Татьяна Якушева

Что лично вас заставляет радоваться миру?

Как-то составила свой «список радостей», где оказалось более ста пунктов. До сих пор обращаюсь к нему, когда настроение на нуле. Безотказно радуют баня, хорошие выставки, красиво сервированный стол с вкусной едой и запах сирени, который наполняет город в мае.

Какую эмоцию вы хотели бы увидеть на лице зрителя после знакомства с вашей работой?

Я бы хотела, чтобы зритель почувствовал тепло и свет, пронизывающий летнюю веранду на старой даче, и погрузился в приятные воспоминания или фантазии.