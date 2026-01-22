От славянской мифологии до цифровых пейзажей: Самара погрузилась в арт-вселенную «НУР»

Это вау: в Самаре прошла выставка цифрового искусства NUR NOW x T2 «Страна. Связь. Технологии» – масштабный арт-проект, объединивший художников из разных уголков мира. С 4 по 18 января жители и гости города знакомились с творчеством авторов из Азии, Европы и Южной Америки (были представлены работы двадцати художников из десяти стран мира!).

Выставку в город на Волге привезла команда независимого фестиваля «НУР» вместе с T2 – компанией, которая поддерживает подобные инициативы, помогает развивать современное искусство по стране и показывает, что связь может быть не только инфраструктурой, но и частью культурного процесса. Работы художников разместили в стенах ТЦ «ГудОк» – в историческом мультимедийном парке «Россия – моя история». Ожившие цифровые портреты, народные мотивы и древние образы в современной интерпретации – от славянской мифологии до яркой эстетики комиксов – все это переплеталось в единый «узор» и объединяло общение, культуру и диджитал-мир. В экспозиции соседствовали пейзажи на стыке природы и цифры и визуальные эксперименты с формой и цветом. Организаторы сделали ставку на эффект полного погружения: мультимедийные экраны, купольные и панорамные проекции стирали границы между зрителем и искусством, буквально приглашая в виртуальную реальность.

В этот раз проект стартовал на Урале, а затем отправился в путешествие по Поволжью. Каждый город дополнял выставку собственными форматами – от иммерсивных инсталляций до интерактивных зон. Следующие остановки арт-маршрута будут в Ставрополе (до 30 января) и Волгограде (с 7 по 22 марта).