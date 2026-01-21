Это арти-«Вечеринка»: художники групповой выставки в «ЗИМ Галерее» о простых радостях в жизни и коннекте со зрителями

Мы вас обманули: напоминаний о том, что выставка «Вечеринка» все еще ждет гостей в «ЗИМ Галерее», будет несколько! И наш блиц с художниками – то самое уведомление, которое мы не рекомендуем обходить стороной: Собака.ru узнала у Елизаветы Семеновой, Надежды Ягофаровой, Гали Фадеевой, Лизы Токаревой и Алисы Ши, в каких приятных (и очень важных!) мелочах кроется вдохновение – от первой встречи с жирафом и чтения вслух до старых елочных игрушек и путешествий по миру.
Елизавета Семенова
Что лично вас заставляет радоваться миру?
Я радуюсь этому миру, когда хорошо себя чувствую. Усиливается ощущение радости в моменты, когда я замечаю в себе чувство любви или понимаю, что меня кто-то любит. Когда спешу на встречу, переживаю о ком-то, забочусь. Когда ловлю ласковый, добрый взгляд или получаю помощь и заботу.
Какую эмоцию вы хотели бы увидеть на лице зрителя после знакомства с вашей работой?
Я бы хотела, чтобы моя работа «Тайник» вызывала заинтересованность и вопросы: «Что там под крышкой? Есть ли что-то и можно ли это съесть?»
Надежда Ягофарова
Что лично вас заставляет радоваться миру?
Множество мелочей, которые делают нашу жизнь веселее и приятнее: от солнечной погоды, отдыха на море и удивления до смеха ребенка, который первый раз в жизни видит жирафа, теплого душевного разговора вечером с мужем за чаем и встречи с подругой, с которой мы давно не виделись.
Какую эмоцию вы хотели бы увидеть на лице зрителя после знакомства с вашей работой?
Мне кажется, если моя работа просто заставит немного остановиться, на секунду о чем-то задуматься, напомнит о приятном моменте, например, о чаепитии с бабушкой в деревенском доме или утреннем букете, который ты сам собрал в своем саду, это уже будет ценно. Я не думаю о какой-то конкретной эмоции, скорее, стараюсь обратиться к воспоминаниям, которые, конечно же, у каждого свои.
Галя Фадеева
Что лично вас заставляет радоваться миру?
Шум моря, встречи с друзьями и родными, путешествия, звери в дикой природе или парке, пение и чтение вслух.
Какую эмоцию вы хотели бы увидеть на лице зрителя после знакомства с вашей работой?
Зачарованность.
Лиза Токарева
Что лично вас заставляет радоваться миру?
Любимое дело, близкие люди, друзья, путешествия, время в мастерской.
Какую эмоцию вы хотели бы увидеть на лице зрителя после знакомства с вашей работой?
Мне бы хотелось, чтобы мои произведения искусства были ресурсом для зрителей, могли бы наполнять новыми мыслями и чувствами.
Алиса Ши
Что лично вас заставляет радоваться миру?
Меня вдохновляют и радуют простые мелочи жизни. Если вспомнить что-то конкретное из недавнего, это будут старые елочные игрушки, сладкий кофе вместо завтрака и моя жизнерадостная кошка.
Какую эмоцию вы хотели бы увидеть на лице зрителя после знакомства с вашей работой?
Интересно. Наверное, задумчивость. Работа выполнена с негативной эмоцией и посыл несет далеко не жизнерадостный. Хотя, может быть, люди, которые затевают драки на праздниках, чувствуют себя более живыми?
Фото: Михаил Денисов, Алексей Лазарев, Кристина Кучина, Ирина Чеснокова, Лиза Токарева, Елизавета Рябикина
