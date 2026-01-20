Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Билетов.нет: Художественный музей дарит свободный вход на выставки в честь своего Дня рождения

Месяц бесплатного искусства продолжается! Уже завтра Художественный музей в честь своего Дня рождения дарит бесплатный вход на свои основные экспозиции всем желающим. 

С десяти утра до шести вечера наслаждаемся уникальным убранством музея и знакомимся с шедеврами русской живописи: работами Айвазовского, Репина, Левитана, Серова, Саврасова, Шишкина, Сурикова, Поленова и Малевича. Для желающих сменить декорации обязательна к ознакомлению восточная коллекция музея с (!) очень древними китайскими экспонатами. 

Текст: Екатерина Узилова
Фото: Социальные сети Художественного музея

