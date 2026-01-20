Билетов.нет: Художественный музей дарит свободный вход на выставки в честь своего Дня рождения

Месяц бесплатного искусства продолжается! Уже завтра Художественный музей в честь своего Дня рождения дарит бесплатный вход на свои основные экспозиции всем желающим.

С десяти утра до шести вечера наслаждаемся уникальным убранством музея и знакомимся с шедеврами русской живописи: работами Айвазовского, Репина, Левитана, Серова, Саврасова, Шишкина, Сурикова, Поленова и Малевича. Для желающих сменить декорации обязательна к ознакомлению восточная коллекция музея с (!) очень древними китайскими экспонатами.