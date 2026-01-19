Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Это красиво: делимся зарисовками «ШПР» с презентации праздничного номера Собака.ru

Показываем прекрасное и возвращаемся на презентацию праздничного дропа Собака.ru: важным результатом нашей встречи в «ЗИМ Галерее» стали зарисовки с натуры (читать: шедевры!) художников и иллюстраторов «Школы Плохого Рисунка». 

Собрали несколько галерей от разных авторов – Анастасии Бобковой, Анны Афанасьевой, Влады Самарцевой, Екатерины Нерословой, Ирины Поповой, Кристины Соколюк, Алексея Конькова, Михаила Федорова, Анастасии Альбокриновой, Натальи Суботиной, Петра Вечканова, Станиславы Дядюра и Юлианы Апиной – и щедро делимся этим сокровищем!

Анастасия Бобкова

Анастасия Бобкова

Анна Афанасьева

Анна Афанасьева

Влада Самарцева

Влада Самарцева

Екатерина Нерослова

Екатерина Нерослова

Ирина Попова

Ирина Попова

Кристина Соколюк

Кристина Соколюк

Алексей Коньков

Алексей Коньков

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Анастасия Альбокринова

Анастасия Альбокринова

Наталья Суботина

Наталья Суботина

Петр Вечканов

Петр Вечканов

Станислава Дядюра

Станислава Дядюра

Юлиана Апина

Юлиана Апина

Фото: Анастасия Бобкова, Анна Афанасьева, Влада Самарцева, Екатерина Нерослова, Ирина Попова, Кристина Соколюк, Алексей Коньков, Михаил Федоров, Анастасия Альбокринова, Наталья Суботина, Петр Вечканов, Станислава Дядюра, Юлиана Апина

Выберите проект: