Это красиво: делимся зарисовками «ШПР» с презентации праздничного номера Собака.ru

Показываем прекрасное и возвращаемся на презентацию праздничного дропа Собака.ru: важным результатом нашей встречи в «ЗИМ Галерее» стали зарисовки с натуры (читать: шедевры!) художников и иллюстраторов «Школы Плохого Рисунка».

Собрали несколько галерей от разных авторов – Анастасии Бобковой, Анны Афанасьевой, Влады Самарцевой, Екатерины Нерословой, Ирины Поповой, Кристины Соколюк, Алексея Конькова, Михаила Федорова, Анастасии Альбокриновой, Натальи Суботиной, Петра Вечканова, Станиславы Дядюра и Юлианы Апиной – и щедро делимся этим сокровищем!