«Вечеринка» не закончится в январе! Художники групповой выставки в «ЗИМ Галерее» о волшебстве керамики и эмоциях зрителей

Ирина Попова

Чему может научить керамика людей?

Керамика учит мыслить, рассуждать, сосредотачиваться в моменте, а здесь происходит интересное: когда ты сконцентрирован, возникает ощущение полета в глубину, понимание, что с глиной возможно все. Многие люди на моих занятиях так и говорят, что отдохнули и переключились.

Если бы ваша керамика стала частью какого-то важного ритуала – каким бы он был?

Керамика – это уже часть моей жизни. Еда и напитки из керамической посуды вкуснее. Люблю керамические стаканы, использую их для кофе, чая, воды. Коллекционирую стаканы от разных мастеров.