«Вечеринка» не закончится в январе! Художники групповой выставки в «ЗИМ Галерее» о волшебстве керамики и эмоциях зрителей

А вот и еще одна хорошая новость для начала недели: выставка «Вечеринка» в «ЗИМ Галерее» продлена до 1 февраля! И этот тот самый шанс увидеть работы более пятидесяти художников со всей России (а новый блиц от Собака.ru – возможность познакомиться с авторами поближе!).
Ирина Попова
Чему может научить керамика людей?
Керамика учит мыслить, рассуждать, сосредотачиваться в моменте, а здесь происходит интересное: когда ты сконцентрирован, возникает ощущение полета в глубину, понимание, что с глиной возможно все. Многие люди на моих занятиях так и говорят, что отдохнули и переключились.
Если бы ваша керамика стала частью какого-то важного ритуала – каким бы он был?
Керамика – это уже часть моей жизни. Еда и напитки из керамической посуды вкуснее. Люблю керамические стаканы, использую их для кофе, чая, воды. Коллекционирую стаканы от разных мастеров.
Арина Лапик
Чему может научить керамика людей?
Видеть искусство в бытовом. Керамика – на границе утилитарного и эстетического. Чашка, тарелка, ваза, плитки ручной работы – повседневные предметы и в то же время уникальные произведения. Керамика напоминает, что поэзия может быть вплетена в обыденность, а искусство не только висит в музее.
Если бы ваша керамика стала частью какого-то важного ритуала – каким бы он был?
Это мог бы быть ритуал замедления. Не сложные действия, а преднамеренная пауза. Цель – переключить внимание с быстрого на медленное – с экрана на окружающую реальность и ощущения. Этот ритуал был бы про ощущение формы. Вес, неровности, след пальцев, рисунок – все это помогает чувствовать здесь и сейчас.
Каролина Росляк
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Вопрос сложный. Само потребление является популярной темой исследования для многих художников, как показали нам Уорхол, Ольденбург, Софи Калле и другие. Так, работы, требующие погружения и многослойного прочтения, по определению сопротивляются быстрому потреблению.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Один? Мысль. Еще секрет, ирония, тревога и нежность.
Анна Мельниченко
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Да, можно. И создание подлинного произведения искусства должно быть главной целью человека, который называет себя художником.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Я разделываю мясо реальности и подаю его с салатиком из абстрактных овощей – раз уж пошла гастрономическая тема!
J.Silverhoof
Что лично вас заставляет радоваться миру?
Лично меня радует мир, потому что я вижу в нем не задачу, а пир. Радует избыточность, когда вещей больше, чем нужно, чувств больше, чем можно объяснить, и смысла ровно столько, сколько хочется, а не сколько «положено». Радует право наслаждаться без оправданий: смешивать высокое и бытовое, иронию и красоту, хаос и вкус. Когда мир немного абсурден, щедр и живет по законам удовольствия, а не пользы.
Какую эмоцию вы хотели бы увидеть на лице зрителя после знакомства с вашей работой?
Я бы хотела увидеть радость – в разрешении себе роскошь – быть живым. И улыбку с легким замешательством. Такую, когда зритель сначала думает: «Это праздник или безумие?», а через секунду понимает – и то, и другое. И это прекрасно.
Надо уметь наслаждаться избыточностью момента, здесь пир как форма философии.
Радость в том, что жизнь не обязана быть полезной, правильной или объяснимой. Она может быть как этот стол: немного хаотичной, слегка чрезмерной, смешивающей вкусное и странное, высокое и бытовое.
Фото: Михаил Денисов, Александр Хитько, Саша Шум, Варвара Орлова, Julia Silverhoof, Архивы пресс-службы
Комментарии (0)