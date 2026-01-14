Собака.ru и художники выставки «Вечеринка» возвращаются в детство и пробуют искусство на вкус

Последнее (или нет!) предупреждение: выставка «Вечеринка», которая прямо сейчас проходит в «ЗИМ Галерее», завершится в конце января. Посетить ее стоит хотя бы потому, что в ней участвуют более пятидесяти художников со всей России – и это однозначное «вау!». Продолжаем знакомство с участниками через блиц-вопросы: на этот раз узнали, какие самые яркие детские воспоминания до сих пор не дают забыть, что чудеса на самом деле случаются, и какой основной ингредиент художники добавляют в свои работы.
Светлана Искоских
Какое самое яркое детское воспоминание до сих пор не дает забыть вам, что чудеса на самом деле случаются?
Я родилась и выросла на Урале – очень люблю зиму и снег. В зимние каникулы вместе с моей подругой мы устраивали настоящие снежные приключения: рыли уютные домики в мягком снегу, превращали белоснежные просторы в поле для сотворения снежных ангелов, а затем, уставшие и счастливые, лежали в сугробах и смотрели на бездонное звездное небо. Мы представляли себе жизнь среди звезд, видели, как они падали, и загадывали самые сокровенные желания, примеряли на себя роль отважных космонавтов, отправлявшихся покорять Луну, и думали о том, какими крохотными и хрупкими выглядели бы мы с далеких планет.
И даже сейчас, гуляя по улицам города, я всегда поднимаю голову к небу, чтобы вновь почувствовать величие бескрайнего космоса, увидеть нашу родную планету в этом огромном мире и еще раз убедиться – наша жизнь со всеми ее радостями и испытаниями – это и есть настоящее чудо, которое нужно беречь и ценить.
Какие детали в ваших работах вы бы ни за что не стали менять?
Мои картины – отражение моего внутреннего состояния и опыта, который я стремлюсь передать зрителю. В них могут измениться колорит или сюжет, но неизменным остается состояние радости и осознания того, что жизнь конечна, а каждый момент уникален и бесценен.
Алексей Слон
Какое самое яркое детское воспоминание до сих пор не дает забыть вам, что чудеса на самом деле случаются?
Однажды в детстве мы со старшим братом и родителями были на море. На берегу была установлена фотозона в виде классного ретро-автомобиля. Именно там родители захотели сделать памятное фото. Кресел в машине было два, а руль был один. И, конечно же, мы с братом стали за него бороться, ведь у кого руль, тот и круче. В итоге борьбы произошло Чудо: получилось так, что руль оказался у меня в руках. Тогда-то я и понял, что чудеса на самом деле случаются. Я просиял, а брат приуныл. Но через мгновение фотограф вынул откуда-то из-за спины большого настоящего живого яркого попугая и посадил его на плечо брата. И он был в миллион раз круче, чем руль. И тут я приуныл, а брат засиял. И тогда я понял, что чудеса случаются не только у меня. С тех пор я не перестаю верить в волшебство, происходящее с каждым из нас.
Какие детали в ваших работах вы бы ни за что не стали менять?
Ни за что не поменял бы оливье на винегрет или мимозу, поскольку глубоко верю, что жизнь зародилась в Мировом Оливье, да и сам человек состоит из оливье на 82%. А все остальное я бы менял периодически, оглядываясь назад. Поэтому я стараюсь не оглядываться.
Марина Пчелякова
Какое самое яркое детское воспоминание до сих пор не дает забыть вам, что чудеса на самом деле случаются?
Мое детство прошло в деревне, очень далеко от технологий, новых «приколюх» и изобилия развлечений. Однажды мне на Новый год подарили светящийся кулон, и это было для меня такое яркое переживание! Я носила его не снимая, включала его, когда шла по темным страшным коридорам или выходила ночью во двор. И в один день у него оторвалась цепочка – он упал в сугроб. Это была потеря! Я решила, что подожду весну и начну поиски. Когда растаял снег, я отправилась с надеждой все же отыскать его, но тщетно. Шло мое детство, и каждый год, проходя мимо того самого места, я надеялась его найти. Этого не случилось. Но еще через три года, когда родители развелись, мы стояли с чемоданами в новую жизнь, я последний раз проходила по знакомой тропинке, чтобы просто запомнить ее, и вдруг увидела, как что-то сверкнуло в траве. Это был он, тот самый кулон! Для меня это был знак, что все будет хорошо.
Какие детали в ваших работах вы бы ни за что не стали менять?
Я думаю, это подход к композиции: разбросанные по картине мелкие детали уже стали выражением моего стиля рассказывать о сложных вещах фрагментами (и без готовых ответов!). И, думаю, цвет: не стала бы менять его концентрацию, яркие сочетания и открытость. Это мостик между мной и зрителем, работы завлекают своей наивностью и удерживают внимание. Его мне достаточно, чтобы попытаться вторым слоем показать глубину истории.
Ольга Менжилий
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Так как источник создания произведения – внутренний опыт и личная необходимость, подлинное искусство создается независимо от условий массового потребления. Но сегодня зачастую подлинность проявляется через публичную видимость произведения, его включенность в различные институции – выставки, музеи, арт-критику. Но это не отменяет аутентичности как верности собственному взгляду и относится к моменту рождения произведения, а все остальное принадлежит к его культурной судьбе.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Я могу ответить от обратного. Мой ингредиент – это не эффект, не сюжет, не сентиментальность, не яркость, не личная история, не символическая нагрузка. Я ищу такое выражение образа, которое не считывается при быстром взгляде, а проявляется позже и медленнее, как послевкусие.
Александра Мато
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Подлинное искусство возможно и в мире массового потребления – оно появляется там, где есть честное высказывание и внутренний смысл, даже если вокруг все ориентировано на рынок.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Главный ингредиент моего искусства – мысли о светлом и добром, вера в лучшее, немного ярких оттенков и простые радости вроде фруктов, которые напоминают о жизни и тепле.
