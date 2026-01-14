Собака.ru и художники выставки «Вечеринка» возвращаются в детство и пробуют искусство на вкус

Светлана Искоских

Какое самое яркое детское воспоминание до сих пор не дает забыть вам, что чудеса на самом деле случаются?

Я родилась и выросла на Урале – очень люблю зиму и снег. В зимние каникулы вместе с моей подругой мы устраивали настоящие снежные приключения: рыли уютные домики в мягком снегу, превращали белоснежные просторы в поле для сотворения снежных ангелов, а затем, уставшие и счастливые, лежали в сугробах и смотрели на бездонное звездное небо. Мы представляли себе жизнь среди звезд, видели, как они падали, и загадывали самые сокровенные желания, примеряли на себя роль отважных космонавтов, отправлявшихся покорять Луну, и думали о том, какими крохотными и хрупкими выглядели бы мы с далеких планет.

И даже сейчас, гуляя по улицам города, я всегда поднимаю голову к небу, чтобы вновь почувствовать величие бескрайнего космоса, увидеть нашу родную планету в этом огромном мире и еще раз убедиться – наша жизнь со всеми ее радостями и испытаниями – это и есть настоящее чудо, которое нужно беречь и ценить.

Какие детали в ваших работах вы бы ни за что не стали менять?

Мои картины – отражение моего внутреннего состояния и опыта, который я стремлюсь передать зрителю. В них могут измениться колорит или сюжет, но неизменным остается состояние радости и осознания того, что жизнь конечна, а каждый момент уникален и бесценен.