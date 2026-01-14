Аукцион на «Вечеринке»: Мария Иванова доказала, что посещение аукциона – это мастхэв для коллекционеров искусства

аукционист, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент», советник руководителя в ПФ «Российского аукционного дома»

Я всегда говорила, говорю и буду говорить о том, что настоящий – и неважно, опытный он или начинающий! – коллекционер искусства никогда не должен упускать возможность принять участие в аукционе. Потому что покупка арт-объектов на торгах – это особое и ни с чем не сравнимое удовольствие. Приобретая картину на аукционе, вы становитесь Победителем! И приобретенный арт-объект становится не просто покупкой, а трофеем – это ощущение сложно передать словами!

А кроме эмоций есть еще и рациональные плюсы: на аукционе всегда есть возможность пополнить коллекцию с выгодой! Просто потому, что начальная стоимость лота – эстимейт – всегда ниже реальной цены – это нерушимое правило аукционов! И всегда есть вероятность, что картина, которая понравилась вам, не вызовет интереса у других коллекционеров, а значит, достанется вам по разумной цене, которая может быть сильно ниже рыночной!