Аукцион на «Вечеринке»: Мария Иванова доказала, что посещение аукциона – это мастхэв для коллекционеров искусства

Начнем с важного факта: финалом – и кульминацией! – выставки «Вечеринка», которая открылась в «ЗИМ Галерее» в начале декабря, объединив более пятидесяти художников со всей России, станет аукцион – отличная возможность стать обладателем понравившейся картины. Специально для всех, кто сомневается, стоит ли использовать эту возможность, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент», советник руководителя в ПФ «Российского аукционного дома» и единственная женщина-аукционист в России Мария Иванова рассказала о преимуществах, которые получают участники аукционов.
Мария Иванова
аукционист, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент», советник руководителя в ПФ «Российского аукционного дома»
Я всегда говорила, говорю и буду говорить о том, что настоящий – и неважно, опытный он или начинающий! – коллекционер искусства никогда не должен упускать возможность принять участие в аукционе. Потому что покупка арт-объектов на торгах – это особое и ни с чем не сравнимое удовольствие. Приобретая картину на аукционе, вы становитесь Победителем! И приобретенный арт-объект становится не просто покупкой, а трофеем – это ощущение сложно передать словами!
А кроме эмоций есть еще и рациональные плюсы: на аукционе всегда есть возможность пополнить коллекцию с выгодой! Просто потому, что начальная стоимость лота – эстимейт – всегда ниже реальной цены – это нерушимое правило аукционов! И всегда есть вероятность, что картина, которая понравилась вам, не вызовет интереса у других коллекционеров, а значит, достанется вам по разумной цене, которая может быть сильно ниже рыночной!
Фото: Михаил Денисов
