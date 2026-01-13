Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вдохновение без ценника: музеи дарят бесплатный вход в День губернии

Музеи на один день забыли о том, что искусство должно стоить денег, и объявили культурную амнистию. Рассказали в подборке, какие выставки свободно можно посетить 13 января. Успевайте – культурный фрипасс уже активирован!

Музей имени Алабина

Основная экспозиция раскрывает историю и природу Самарского края от древности до современности. На выставке можно увидеть экспонаты, посвященные основателю музея и его вкладу в краеведческую жизнь.

Самарский археологический центр

Постоянная выставка музея «Лицом к лицу» дает представление о древнейших жителях Поволжья, населявших территорию нашего региона последние двенадцать тысяч лет, и помогает оказаться лицом к лицу со своими возможными предками. 

Дом-музей имени Ленина

Экспозиция музея «Квартира семьи Ульяновых в Самаре. 1890-1893 гг.», построенная на исторических фактах, воссоздает быт и атмосферу жизни семьи Ульяновых.

Музей Модерна

Усадьба Курлиных – «жемчужина» самарской архитектуры – по праву считается лучшим зданием в стиле модерн в городе. Экспозиция показывает времена наивысшего расцвета купеческой Самары.

Дом-музей Фрунзе

Постоянная экспозиция музея рассказывает о неизвестных страницах Гражданской войны, о противостоянии армий Фрунзе и Колчака, о «красных» и «белых» и о том, как жила Самара накануне революции.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб

