Какое оно – личное пространство в творчестве? И может ли искусство выступать катализатором для пересмотра собственных границ? Отвечают художники выставки «Вечеринка»!

Валерия Молочкова

Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?

Личное пространство в творчестве безгранично и неприкосновенно. Все, что художник может сказать своим творчеством, он уже несет в себе, поэтому вовлеченность в процесс – это полная отключенность.

Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?

Искусство может все, но у него нет обязательств. Его влияние зависит от множества факторов, в частности от того, насколько зритель открыт к диалогу. Одно и то же произведение может раскрываться по-разному в зависимости от личного опыта, контекста, степени открытости, гибкости мышления. Не только зритель, но и сам автор каждый раз переосмысляет уже созданные ранее произведения новым взглядом – это перманентный диалог.