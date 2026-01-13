Какое оно – личное пространство в творчестве? И может ли искусство выступать катализатором для пересмотра собственных границ? Отвечают художники выставки «Вечеринка»!

Каникулы хоть и закончились, а вот «Вечеринка» (выставка, которая ждет посетителей до конца января в «ЗИМ Галерее»!) в самом разгаре! Собака.ru задала художникам два одинаковых вопроса и получила на них совершенно разные – и от этого прекрасные – ответы. Так какое же оно – лично пространство в творчестве? И может ли искусство выступать катализатором для пересмотра собственных границ?
Валерия Молочкова
Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?
Личное пространство в творчестве безгранично и неприкосновенно. Все, что художник может сказать своим творчеством, он уже несет в себе, поэтому вовлеченность в процесс – это полная отключенность.
Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?
Искусство может все, но у него нет обязательств. Его влияние зависит от множества факторов, в частности от того, насколько зритель открыт к диалогу. Одно и то же произведение может раскрываться по-разному в зависимости от личного опыта, контекста, степени открытости, гибкости мышления. Не только зритель, но и сам автор каждый раз переосмысляет уже созданные ранее произведения новым взглядом – это перманентный диалог.
Ксения Тимофеева
Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?
Личное пространство в творчестве – это по сути территория встречи двух пространств. Произведение становится мостом между автором и зрителем. Успех контакта измеряется не фактами, а резонансом, который возник: «Да, я тоже это чувствовал, хоть и по-своему». Мы никогда не увидим все комнаты и углы, но ощутим атмосферу, в этом и заключается суть. Оно есть для того, чтобы художник мог переработать собственную действительность и через это «пространство» пронес прямиком к зрителю.
Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?
Да, потому что искусство действует на уровне чувств, а не только логики. Оно позволяет «примерить» чужой опыт, ставит определенные вопросы перед зрителем и иногда визуализирует табу. Не давая готовых ответов, искусство провоцирует рефлексию, меняет привычность и создает новый язык для осмысления как такового «бытия».
Катя Попченко
Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?
Личное пространство в творчестве – это ментальная «берлога», состояние внутренней тишины и уединения, где отключаются все внешние и внутренние «охранники» (критика, страх, правила). В нем я могу на равных разговаривать с образами традиции, позволяя себе детскую прямоту и игру. Физическая мастерская с красками и беспорядком – лишь ритуал входа в это состояние, его материальная дверь.
Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?
Да, и именно потому что оно – вызов по своей природе. Искусство, которое не просто украшает, а ставит вопросы – это всегда акт нарушения внутренней и внешней тишины. Оно сознательно пересекает обозначенные границы, чтобы показать: за ними тоже есть жизнь, пусть неудобная, спорная или непривычная.
Любовь Ремизова
Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?
Личное пространство в творчестве – это не изоляция, а зона честности. Место, где можно позволить себе сомнение, уязвимость и риск, не объясняясь и не оправдываясь. Оно не обязательно закрытое, но всегда осознанно выбранное.
Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?
Да, искусство постоянно это делает. Оно не столько предлагает ответы, сколько ставит человека в ситуацию выбора и внутреннего диалога. Пересмотр границ происходит через опыт, когда зритель вдруг обнаруживает, что привычные рамки больше не работают.
Татьяна Федоровская
Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?
Личное пространство в творчестве – это такая внутренняя комната, куда никто не заходит без приглашения. Там можно быть полностью собой: кричать, молчать, быть нелепым, злым, влюбленным, растерянным – без масок и оправданий. Это место, где идеи рождаются голыми, еще до того, как их оденут в слова или краски. И самое важное – там ты сам себе хозяин: решаешь, что оставить, что выкинуть и кому (и когда) это потом показать.
Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?
Да, искусство часто работает как катализатор (и очень мощный!). Оно подбирается к тебе тихо, без нотаций и моралей, показывает ситуацию с неожиданной стороны, и вдруг ты чувствуешь: «А ведь я сам так думаю… или, наоборот, никогда бы не подумал». Произведение может поставить тебя на место другого человека, заставить пережить его боль, стыд, радость – и твои собственные границы начинают шататься. Ты замечаешь, где раньше говорил «это недопустимо», а теперь понимаешь нюансы. Или, наоборот, где был слишком мягок и терпим к тому, что на самом деле разрушает.
Искусство не навязывает новые нормы, оно провоцирует внутренний спор с самим собой. После хорошей книги, фильма, картины или песни иногда выходишь другим: чуть шире взгляд, чуть острее совесть, чуть смелее в признании своих теневых сторон. Это и есть пересмотр – тихий, личный, но настоящий.
Фото: Екатерина Шалгинская, Ксения Тимофеева, Полина Варнерр, Анна Завозяева, Арюна Абильдинов
Комментарии (0)