Подлинное искусство в мире массового потребления и главный «ингредиент»: продолжаем блиц с художниками «Вечеринки»

Яна Арбузова

Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?

Конечно, а чем мы тогда занимаемся? Массовое потребление было, есть и будет, но при чем тут искусство? Задачи бывают разными. Если художник сотрудничает с медиа и массовой аудиторией, это не значит, что он продался. Это значит, что он зарабатывает деньги. И это не означает, что он перестал создавать искусство. Более того, кто возьмется провести четкую границу? Разве дизайн текстиля не может быть искусством? Или «чайный сервиз» Малевича?

Искусство рождается из возможности диалога, дискуссии, из умения задавать вопросы. Оно слишком объемно и многомерно, чтобы втискивать его в черно-белые категории. Подобное упрощение обедняет восприятие.

Существуют вещи декоративного и утилитарного характера, и они тоже нужны. Искусство начинается там, где заканчивается их функция. Если понимать эту разницу, вопросов не возникнет.

Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?

Вкус всех «ингредиентов» в первоначальном создании. Меньше специй – больше правды.