Подлинное искусство в мире массового потребления и главный «ингредиент»: продолжаем блиц с художниками «Вечеринки»

Выставка «Вечеринка» (которая открылась в «ЗИМ Галерее» в начале декабря!) объединила более пятидесяти художников со всей России. Мы продолжаем знакомить читателей Собака.ru с каждым ярким представителем совриска: Яна Арбузова, Nadia Roza, Ольга Фонина, Настя Лимонова и Юлия Шафаростова о достигаторстве и прокрастинации, конечной цели и пути к ней.
Яна Арбузова
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Конечно, а чем мы тогда занимаемся? Массовое потребление было, есть и будет, но при чем тут искусство? Задачи бывают разными. Если художник сотрудничает с медиа и массовой аудиторией, это не значит, что он продался. Это значит, что он зарабатывает деньги. И это не означает, что он перестал создавать искусство. Более того, кто возьмется провести четкую границу? Разве дизайн текстиля не может быть искусством? Или «чайный сервиз» Малевича?
Искусство рождается из возможности диалога, дискуссии, из умения задавать вопросы. Оно слишком объемно и многомерно, чтобы втискивать его в черно-белые категории. Подобное упрощение обедняет восприятие.
Существуют вещи декоративного и утилитарного характера, и они тоже нужны. Искусство начинается там, где заканчивается их функция. Если понимать эту разницу, вопросов не возникнет.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Вкус всех «ингредиентов» в первоначальном создании. Меньше специй – больше правды.
Nadia Roza
Какой путь выбираете лично вы – достигаторства или прокрастинации?
На мой взгляд, эти пути неразделимы: когда включаешь режим достигаторства в одной сфере, непременно начинаешь прокрастинировать в другой. Поэтому я совмещаю, переключаясь между разными сферами для поддержания баланса.
Что важнее – конечная цель или путь к ней?
Путь без цели – это просто прогулка. Цель без пути – несбывшаяся мечта… Для меня по-настоящему важен результат, которого можно достигнуть, пройдя свой путь к выбранной цели.
Ольга Фонина
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Пока в мире есть потребность в подлинных переживаниях, будет существовать искусство. Но создание его в таком мире, бесспорно, требует осознанности и больших усилий.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Все свои блюда я приправляю щепоткой самоиронии. Она смягчает вкус и делает их чуточку добрее и позитивнее.
Настя Лимонова
Какое самое яркое детское воспоминание до сих пор не дает забыть вам, что чудеса на самом деле случаются?
Когда я была маленькая, у нас был аквариум с крупными рыбками. Я съела йогурт перед сном и не выкинула стаканчик. Утром я проснулась от звука. Смотрю, на полу лежит стаканчик, а внутри него – рыбка. Я отправила ее обратно в аквариум. До сих пор не знаю, что это было. Но меня очень сильно удивило такое стечение обстоятельств. До этого рыбки у нас не имели привычку выбрасываться. И почему она пикировала именно в стакан?
Какие детали в ваших работах вы бы ни за что не стали менять?
Сочетание цветов.
Юлия Шафаростова
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Безусловно, можно.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Способность находить новое и присваивать старое.
Фото: Михаил Денисов, Кристина Штейнфельд, Dina Gaikova, Никита Пархоменко, Анастасия Лимонова, архивы пресс-служб
Комментарии (0)