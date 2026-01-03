Продолжаем «Вечеринку»: художники групповой выставки о разрушении природы, личном пространстве в творчестве и детских воспоминаниях

Какое оно – личное пространство в творчестве? Что важнее – показать через искусство разрушение природы или подчеркнуть ее способность к адаптации? И что в приоритете – передать максимально реалистичную форму или пойти по пути абстрактных решений? Задали эти (и многие другие!) вопросы художникам групповой выставки «Вечеринка», которая в начале декабря открылась в «ЗИМ Галерее».
Елена Зима
Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?
Личное пространство в творчестве для меня понятие не только физическое (пространство мастерской), но и эмоциональное. Моя внутренняя территория художника свободна от навязанных трендов, модных тем и цензуры. Создание идей и выбор форм их воплощения – это и есть личное пространство творчества.
Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?
Все еще хочется позволить себе такую наивность, что да, может. Но скорее всего сработает на подготовленной почве. Если уже в человеке зрели вопросы, зарождалась потребность пересмотра устоявшихся схем, то искусство может стать катализатором процесса критического мышления.
Оксана Стогова
Какую песню из найденных на помойке виниловых пластинок вы бы выбрали в саундтрек к своему проекту?
Bring It On Home To Me из альбома Пола Маккартни «Снова в СССР» 1988 года.
Как вам кажется, какие эмоции испытывают вещи, которые мы так легко выбрасываем?
Поскольку они наконец-то получили возможность жить сами по себе и не служа каким-то людям, думаю, они предаются легкомысленному удовлетворению новой жизни.
Алсу Куоки Амри
Что для вас важнее – показать через работы разрушение природы или подчеркнуть ее способность к адаптации?
В моих работах мне важно подчеркнуть, как гармонично и естественно происходит адаптация морских обитателей. Сегодня сложно представить современного человека без смартфона и беспроводных наушников – их формы становятся все более плавными, чтобы минимизировать ощущение инородного объекта. Точно так и мои морские структуры стремятся максимально гармонично занять найденный предмет и слиться с ним в единое целое – будь то консервная банка или теннисный мяч.
Стремитесь ли вы к максимально реалистичной передаче форм или предпочитаете абстрактные решения? Почему?
Я считаю свои работы абстрактными, потому что соединяю разные элементы – морских обитателей и предметы, чтобы создать несуществующие в реальности объекты, свободные от реализма. Выделяю характерные черты этих объектов, перестраиваю их и придумываю новые формы и смыслы. Например, осьминог с теннисным мячом, где мяч выполняет роль рта для приема пищи – это переосмысление привычных форм, которое помогает выразить идею или чувство, а не просто изображать реальность. Такой подход позволяет мне создавать образы, которые живут в пространстве абстракции и открывают новые интерпретации для зрителей.
Юля Завтур
Что для вас важнее – показать через работы разрушение природы или подчеркнуть ее способность к адаптации?
Я бы не ставила в этом вопросе четкого разграничения. Каждая тема, поднятая в конкретной работе, уникальна: когда-то важнее задеть зрителя за живое, встрепенуть и привести в чувства, а когда-то – показать, что все поправимо, и ненавязчиво предложить свою интерпретацию решения проблемы.
Стремитесь ли вы к максимально реалистичной передаче форм или предпочитаете абстрактные решения? Почему?
Я бы назвала это не абстрактными, а скорее случайными формами, которые я часто задаю, не ставя ожиданий и не загадывая результата. Так, на мой вкус, выходят самые живые и интересные к рассматриванию формы
Полина Филатова
Какое самое яркое детское воспоминание до сих пор не дает забыть вам, что чудеса на самом деле случаются?
Однажды я ехала в своем родном городе Архангельске домой вечером из города на левый берег. Это была зима, на улице -35, автобус забит битком и окна в инее. Освещения на дорогах нет, где я проезжаю, я не знала, но интуитивно попросила остановить на остановке. А выйдя, осознала, что вышла неизвестно где. Телефон разрядился, больше автобусов не было, нужно было идти пешком. Мой дом находился недалеко от железной дороги, поэтому я пошла по ней. Спустя десять минут поняла, что иду не в ту сторону, когда дошла до главного моста. Я растерялась и повернула обратно, но в моменте поняла, что паниковать нельзя. Решила успокоиться, остановилась и посмотрела на небо. Увидела северное сияние, которое всегда мечтала застать. Оно было зеленым с фиолетовым. Это было первое и последнее северное сияние, которое я видела. Оно успокоило меня, вдохновило, и я пошла дальше. Спустя еще немного времени я увидела свой район и дошла до дома.
Какие детали в ваших работах вы бы ни за что не стали менять?
Думаю, со временем меняется все. Но чувствую, что реализм в моих работах со мной надолго. Для меня это самый родной визуальный язык, с помощью него я говорю со своими зрителями, а они меня понимают.
