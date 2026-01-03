Продолжаем «Вечеринку»: художники групповой выставки о разрушении природы, личном пространстве в творчестве и детских воспоминаниях

Елена Зима

Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?

Личное пространство в творчестве для меня понятие не только физическое (пространство мастерской), но и эмоциональное. Моя внутренняя территория художника свободна от навязанных трендов, модных тем и цензуры. Создание идей и выбор форм их воплощения – это и есть личное пространство творчества.

Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?

Все еще хочется позволить себе такую наивность, что да, может. Но скорее всего сработает на подготовленной почве. Если уже в человеке зрели вопросы, зарождалась потребность пересмотра устоявшихся схем, то искусство может стать катализатором процесса критического мышления.