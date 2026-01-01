Кто герои «Вечеринки»? Знакомимся с художниками большой выставки в «ЗИМ Галерее»

В декабре в «ЗИМ Галерее» открылась выставка «Вечеринка» – с работами более пятидесяти художников со всей России! Начинаем знакомить читателей Собака.ru с арти-героями: задали каждому по два блиц-вопроса, получили быстрые (ностальгические, глубокие и очень искренние!) ответы.
Максим Овчинников
Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?
Для меня личное пространство в творчестве – это место, где можно быть разным и не объяснять, почему. Оно вроде личное, ограничено пространством, но в этом и прикол, что ты это пространство подстраиваешь под себя, под свой стиль или мысль. У кого-то это педантичное, выверенное помещение, кто-то творит в хаосе, может даже есть те, кто витает в облаках. Мне нравится хаос, но этот хаос в итоге неслучайный: линии там не просто «летают», они взаимодействуют, дополняют друг друга и связывают воедино. Думаю, что если убрать рамки холста, эти линии спокойно продолжат свою жизнь дальше, разлетятся лучами по бесконечности, а зрителю просто достанется тот самый фрагмент, в котором сложилась гармония. Аналогично и с цветом: крутануть цветовой спектр на полную катушку или заглушить все пастелью – это ты решаешь сам. Высказался, нашел форму изъяснения своей картины мира и понес показывать и смотреть на реакцию людей. А там уже каждый видит то, что хочет. Иногда то, чего и нет вовсе, может чересчур уходить в философию или притягиваться за уши. Наблюдать за этим интересно и забавно. Я пробую передать эмоцию и закладывать определенный сюжет, чтобы радовало и улыбало – такая небольшая дофаминовая вспышка. И передаю как раз свое – личное.
Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?
Я думаю, что для этого и создается искусство. Это именно так это и работает. Искусство действительно можно воспринимать как мое личное пространство, вынесенное наружу. Ты оформляешь свои ощущения, ритмы, внутренние правила и предлагаешь их другим – без обязательств, но с возможностью взаимодействия. А дальше начинается самое интересное: зритель впускает это пространство в свое собственное. У кого-то оно отзовется сразу, у кого-то вызовет сопротивление, у кого-то – просто улыбку. И в каждом случае происходит маленькое преобразование, потому что два личных пространства на мгновение пересекаются.
В этом пересечении и возникает диалог – не прямой, а ощущенческий. Никто никого не «ломает», но границы чуть смещаются, расширяются или, наоборот, становятся заметнее. И, по сути, это очень честный процесс: ты делишься собой, а зритель решает, как и насколько близко подпустить это к себе.
И как будто возникает логичный вывод: «Искусство – это пересечение пространств, оставляющее след в каждом из них».
TITS ON FIRE
Чему может научить людей керамика?
Керамика может научить людей замедляться. Этот медиум не терпит суеты, и во время всех этапов критически важно не торопиться (иначе изделия либо взорвутся, либо треснут). Также керамика учит передавать опыт другим поколениям не только как древний материал, но и как предмет искусства, как наследство, которое нам достается от бабушек и дедушек. Это очень интересно, потому что современная керамика также будет передаваться дальше. Хотелось бы увидеть, как это все будет выглядеть в домах следующих поколений.
Если бы ваша керамика стала частью какого-то важного ритуала – каким бы он был?
Магический обряд с персонажами! Так как моя творческая вселенная крутится вокруг вымышленного короля Луи и персонажей в его королевстве, то и ритуал был бы соответствующий. Обязательны свечи и подсвечники, керамические герои, которые их держат, волшебник, клоуны… Все они колдовали бы на благо солнца, света и благополучия, скорее всего, читали бы мантру Sarva mangalam (я изучаю йогу и эта мантра одна из моих любимых).
Виктория Зарецкая
Какое самое яркое детское воспоминание до сих пор не дает забыть вам, что чудеса на самом деле случаются?
Как бы смешно ни звучало, но единственное, что меня удивляло в детстве, это умение моего дедушки делать бесконечный молочный коктейль из мороженого и молока (но, возможно, там были еще какие-то секретные ингредиенты). Каждый раз, когда я допивала коктейль до половины, я отдавала стакан обратно ему, он взбивал то, что осталось – и стакан снова становился полным. Он так проворачивал несколько раз, пока я не наедалась. По сей день это какая-то магия для меня.
Какие детали в ваших работах вы бы ни за что не стали менять?
Хоть я и всю жизнь занимаюсь творчеством, я до сих пор не могу понять, в какой стилистике и какими материалами мне больше всего нравится работать. Так что, я думаю, единственное, что в моем искусстве никогда не поменяется – это непредсказуемость. Финал каждой работы является интригой даже для меня.
Олеся Бибик
Можно ли создать подлинное искусство в мире, где главенствует массовое потребление?
Искусство остается индивидуальным проявлением внутреннего мира, формирующегося под влиянием времени и событий. Важен еще вопрос намерения: художник может творить ради себя, ради сообщения, ради изменений в обществе или ради дохода – и эти мотивы часто сосуществуют.
Если цель – попасть в массовый поток, это тоже форма творчества. Многие художники умело адаптируются, сохраняя при этом свою подпись: примеры – Уорхол, который сознательно использовал массовую культуру, Пикассо, постоянно переосмысливавший формы, или современные музыканты и визуалы, которые используют социальные сети, не теряя индивидуальности. В то же время коммерческая среда может давить – формат, темп и вкусы способны смазать или исказить замысел.
Какой основной ингредиент у вашего блюда (читать: искусства)?
Мой главный ингредиент – мои ощущения и эмоции. Если меня что-то вдохновило, появилась картинка в голове и проявилась эмоция, то и на того, кто захочет попробовать мое блюдо, это тоже повлияет.
Настя Миро
Какое самое яркое детское воспоминание до сих пор не дает забыть вам, что чудеса на самом деле случаются?
Про самое яркое воспоминание из детства я сделала проект «Бесконечно Светлое» – и он про большую мечту маленького человека. В нашей семье есть прекрасная традиция – загадывать желание и крутить юлу. В сороковые годы моя прабабушка придумала стихотворение, говорила своим детям загадать желание и читать это стихотворение, пока крутится юла. Не успел прочитать стих – желание не сбудется. В моем проекте выросла огромная юла, которая крутится бесконечно. Работу впервые показали на моем персональном стенде на ярмарке Cosmoscow от галереи Artzip. Сейчас она стоит в холле отеля The Carlton.
Какие детали в ваших работах вы бы ни за что не стали менять?
Я стараюсь в своих работах все внимание отдавать деталям. Чем их больше, тем интереснее. Менять бы ничего не стала.
