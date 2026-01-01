Кто герои «Вечеринки»? Знакомимся с художниками большой выставки в «ЗИМ Галерее»

Максим Овчинников

Как вы могли бы описать, какое оно – личное пространство в творчестве?

Для меня личное пространство в творчестве – это место, где можно быть разным и не объяснять, почему. Оно вроде личное, ограничено пространством, но в этом и прикол, что ты это пространство подстраиваешь под себя, под свой стиль или мысль. У кого-то это педантичное, выверенное помещение, кто-то творит в хаосе, может даже есть те, кто витает в облаках. Мне нравится хаос, но этот хаос в итоге неслучайный: линии там не просто «летают», они взаимодействуют, дополняют друг друга и связывают воедино. Думаю, что если убрать рамки холста, эти линии спокойно продолжат свою жизнь дальше, разлетятся лучами по бесконечности, а зрителю просто достанется тот самый фрагмент, в котором сложилась гармония. Аналогично и с цветом: крутануть цветовой спектр на полную катушку или заглушить все пастелью – это ты решаешь сам. Высказался, нашел форму изъяснения своей картины мира и понес показывать и смотреть на реакцию людей. А там уже каждый видит то, что хочет. Иногда то, чего и нет вовсе, может чересчур уходить в философию или притягиваться за уши. Наблюдать за этим интересно и забавно. Я пробую передать эмоцию и закладывать определенный сюжет, чтобы радовало и улыбало – такая небольшая дофаминовая вспышка. И передаю как раз свое – личное.

Искусство может выступать катализатором для пересмотра личных границ и этических норм?

Я думаю, что для этого и создается искусство. Это именно так это и работает. Искусство действительно можно воспринимать как мое личное пространство, вынесенное наружу. Ты оформляешь свои ощущения, ритмы, внутренние правила и предлагаешь их другим – без обязательств, но с возможностью взаимодействия. А дальше начинается самое интересное: зритель впускает это пространство в свое собственное. У кого-то оно отзовется сразу, у кого-то вызовет сопротивление, у кого-то – просто улыбку. И в каждом случае происходит маленькое преобразование, потому что два личных пространства на мгновение пересекаются.

В этом пересечении и возникает диалог – не прямой, а ощущенческий. Никто никого не «ломает», но границы чуть смещаются, расширяются или, наоборот, становятся заметнее. И, по сути, это очень честный процесс: ты делишься собой, а зритель решает, как и насколько близко подпустить это к себе.

И как будто возникает логичный вывод: «Искусство – это пересечение пространств, оставляющее след в каждом из них».