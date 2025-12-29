Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

«Самый темный час перед рассветом» поможет объединить современность, миф и культурный код

Команда SPACE13 gallery уверена, что именно мифы, легенды и сказки играют роль коллективной памяти и психологической опоры, помогая обществу объяснять устройство мира и справляться со страхами. «Самый темный час перед рассветом» – это новый проект галереи, который станет попыткой соединить современность, миф и культурный код через актуальное искусство. Каждый художник может принять участие в «рассуждении» на эту тему – подать заявку на опен-колл можно до 25 января.

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

