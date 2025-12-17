Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Что подавали к новогоднему столу в Российской империи и в СССР? Отвечает Александр Житков!

До середины января в «ЗИМ Галерее» работает выставка «Вечеринка», посвященная культуре еды и человеческого общения. В рамках культпрограммы, приуроченной к этой выставке, 20 декабря в семь вечера историк и заведующий лекционным отделом Детской картинной галереи Александр Житков расскажет о традициях русского застолья, секретах старинных рецептов и влиянии Анастаса Микояна на новогоднее меню. Это отличная возможность узнать, почему Новый год обязательно встречают под игристое, проследить эволюцию – от раковых шеек к колбасе – салата оливье и понять, что отличает новогодний стол в Российской империи от праздничного застолья в СССР.

Фото: Архивы пресс-служб

