Что подавали к новогоднему столу в Российской империи и в СССР? Отвечает Александр Житков!

До середины января в «ЗИМ Галерее» работает выставка «Вечеринка», посвященная культуре еды и человеческого общения. В рамках культпрограммы, приуроченной к этой выставке, 20 декабря в семь вечера историк и заведующий лекционным отделом Детской картинной галереи Александр Житков расскажет о традициях русского застолья, секретах старинных рецептов и влиянии Анастаса Микояна на новогоднее меню. Это отличная возможность узнать, почему Новый год обязательно встречают под игристое, проследить эволюцию – от раковых шеек к колбасе – салата оливье и понять, что отличает новогодний стол в Российской империи от праздничного застолья в СССР.