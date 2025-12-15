Творчество без рецептов: филиал Третьяковской галереи в Самаре открывает новое пространство «Летняя Кухня»

Хватит просто смотреть – пора учиться и творить! Совсем скоро в музейном дворе Третьяковки в Самаре откроется всесезонный просветительский павильон «Летняя Кухня» – место, где идеи превратятся в шедевры.

Павильон объединит лекторий, творческую мастерскую и семейную столярную мастерскую. В программе: мозаика, швейная мастерская и дизайн одежды, создание авторских ковров, занятия по работе с металлом и освоение техники офорта – и все это круглый год! Каждый сезон планируют завершать тематическим праздником и выставкой работ. Пространство также станет сценой для театральных постановок и спектаклей.