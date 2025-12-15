Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Творчество без рецептов: филиал Третьяковской галереи в Самаре открывает новое пространство «Летняя Кухня»

Хватит просто смотреть – пора учиться и творить! Совсем скоро в музейном дворе Третьяковки в Самаре откроется всесезонный просветительский павильон «Летняя Кухня» – место, где идеи превратятся в шедевры.

Павильон объединит лекторий, творческую мастерскую и семейную столярную мастерскую. В программе: мозаика, швейная мастерская и дизайн одежды, создание авторских ковров, занятия по работе с металлом и освоение техники офорта – и все это круглый год! Каждый сезон планируют завершать тематическим праздником и выставкой работ. Пространство также станет сценой для театральных постановок и спектаклей. 

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: