Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Близнецы с Волги: Самара и Саратов в зеркале иронии

Перепутали город? Не страшно! Верный путь укажет музей имени Алабина на новой выставке «Здесь вам не тут» о забавной неразберихе между двумя городами – Самарой и Саратовом. Вместо скучных сравнений экспозиция покажет города как близнецов – с иронией и мысленным экспериментом о том, как формируются образы провинций. 

В программе – привычные и неожиданные музейные экспонаты, звуковые инсталляции и возможность самим собрать образы двух региональных городов. Открытие выставки запланировано на 11 декабря на семь часов вечера.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: