Близнецы с Волги: Самара и Саратов в зеркале иронии

Перепутали город? Не страшно! Верный путь укажет музей имени Алабина на новой выставке «Здесь вам не тут» о забавной неразберихе между двумя городами – Самарой и Саратовом. Вместо скучных сравнений экспозиция покажет города как близнецов – с иронией и мысленным экспериментом о том, как формируются образы провинций.

В программе – привычные и неожиданные музейные экспонаты, звуковые инсталляции и возможность самим собрать образы двух региональных городов. Открытие выставки запланировано на 11 декабря на семь часов вечера.