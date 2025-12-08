Все на «Вечеринку»! В «ЗИМ Галерее» открывается выставка о «съедобном» искусстве

Что будет, если объединить все «съедобное» искусство в одном месте? И напомнить о важности встреч, живого общения и посиделок на кухнях – даже в самое сложное время? Ответ уже здесь: получится большая – с работами более пятидесяти современных художников со всей России! – арт-«Вечеринка». В эту среду, 10 декабря, культурный центр «ЗИМ Галерея» проведет официальное открытие выставки и даст старт торжеству вкуса. Встречаемся вместе в половину седьмого вечера и превращаем эту встречу в настоящий праздник.