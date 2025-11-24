Анастасия Альбокринова: «Даже самая плохая работа хорошего художника все равно хоть немного, да хороша, а иногда вся ее проблема – в излишней критичности автора»

художница, куратор галереи «Виктория», основательница пространства Kabinet

У многих художников есть проблема – неспособность избавиться от своих неудачных работ. Мы создаем больше, чем показываем, и то, что мы не показываем, годами копится, заполняя все свободные места в наших квартирах и мастерских. Мы с художницей Наташей Прокофьевой придумали смешное и элегантное решение, которое решает сразу две задачи: позволяет художникам расстаться со своими «бедовыми» работами, отдав их в хорошие руки, и пополнить свою личную коллекцию работами других художников.

Идея провести фестиваль отвергнутого искусства пришла нам во время свопа одеждой, который я уже три года организую для своих модниц-подруг: мы меняемся одеждой и аксессуарами, а излишки отвозим в благотворительный фонд. BRAK построен на похожем алгоритме: мы предложили нашим друзьям и подругам, которые занимаются графикой, ручной печатью, керамикой и коллажем, принести свои отбросы в Kabinet для обмена или продажи. Прикол здесь в том, что даже самая плохая работа хорошего художника все равно хоть немного, да хороша, а иногда вся ее проблема – в излишней критичности автора. Мы поделили событие на три части: BRAK первого, второго и третьего сорта. В первый день можно будет обменять произведение на произведение или на деньги/услугу и заключить «брачный договор» на особых условиях, например, выменять одну скульптуру на три коллажа или предложить установку «винды» бабушке художницы за ее шелкографию. Во второй день все будет проще: оставшиеся работы будут представлены в формате выставки, чтобы можно было взять их за минимальный донат, указанный художником. Надеюсь, что первый BRAK не станет последним и мы будем повторять его ежесезонно со старыми и новыми авторами!